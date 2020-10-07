الأسود يبعدون الجيش عن ملعب الرباط

فرض المنتخب الوطني على الجيش الملكي استقبال منافسه نهضة الزمامرة بملعب البشير في المحمدية، اليوم (الأربعاء)، في الخامسة عصرا، لحساب الدورة 29 من منافسات البطولة، تحسبا لمواجهة السنغال والكونغو الديمقراطية، بعد غد (الجمعة)، والثلاثاء المقبل، ضمن استعدادات الأسود للتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيـات كأس أمم إفريقيا بالكامرون 2022.

واضطرت الجامعة إلى برمجة هذه المباراة خارج الرباط، للحفاظ على جودة أرضية ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله، خاصة أنه سيحتضن مباراتين متتاليتين في ظرف ثلاثة أيام، ناهيك عن مباراتي نصف نهائي ونهائي كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم «كاف».

وخضع ملعب الرباط للعديد من الإصلاحات همت الإنارة والأرضية، من خلال التقليل من العشب الخاص بالصيف وزرع بدله آخر يقاوم البرودة، ضمن البرنامج السنوي، الذي تروم من ورائه الوكالة العامة للتجهيزات وشركتا «فالتيك» و»كوطير» الحفاظ على جودة أرضية الملاعب، طبقا للبروتوكول المعمول به لدى الأندية الأوربية.

عيسى الكامحي