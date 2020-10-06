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الرصد الوبائي ليوم الثلاثاء … 2553 إصابة جديدة
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 2553 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و 2018 حالة شفاء، و41 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.
وأوضحت وزارة الصحة في نشرة “كوفيد-19” اليومية، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 137 ألف و248 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 115 ألف و354 حالة، بمعدل تعاف يناهز 77,5 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 2410 حالة.
التوزيع الجغرافي الإصابات:
الدار البيضاء سطات 1420
الرباط سلا القنيطرة 271
مراكش أسفي 161
الشرق 158
سوس ماسة 153
طنجة تطوان الحسيمة 113
بني ملال خنيفرة 103
درعة تافيلالت 69
فاس مكناس 48
كلميم واد نون 27
العيون الساقية الحمراء 20
الداخلة وادي الذهب 10