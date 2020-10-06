الرصد الوبائي ليوم الثلاثاء … 2553 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 2553 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و 2018 حالة شفاء، و41 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضحت وزارة الصحة في نشرة “كوفيد-19” اليومية، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 137 ألف و248 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 115 ألف و354 حالة، بمعدل تعاف يناهز 77,5 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 2410 حالة.

التوزيع الجغرافي الإصابات:

الدار البيضاء سطات 1420

الرباط سلا القنيطرة 271

مراكش أسفي 161

الشرق 158

سوس ماسة 153

طنجة تطوان الحسيمة 113

بني ملال خنيفرة 103

درعة تافيلالت 69

فاس مكناس 48

كلميم واد نون 27

العيون الساقية الحمراء 20

الداخلة وادي الذهب 10