جنس جماعي يطيح بـ “مقدم” ومستشار

ضبطا رفقة مومسات وسط ضيعة في وضعيات مخلة بالآداب وسط جلسة خمرية

انتهت مغامرة عون سلطة برتبة “مقدم”، ومستشار جماعي بضواحي أكادير، بتنظيم حفلة ساهرة، قوامها جنس جماعي واستهلاك الخمر، بالاعتقال والمساءلة القضائية.

وحسب مصادر “الصباح”، داهمت عناصر الدرك الملكي بجماعة أيت عميرة، ضواحي أكادير، في الساعات الأولى من صباح أمس (الاثنين)، ضيعة فلاحية شهدت إحياء سهرة تخللها جنس جماعي في عز الطوارئ الصحية، التي تقرر إعمالها للوقاية من فيروس كورونا.

وأضافت المصادر ذاتها أن المعلومات الأولية للبحث، كشفت أن عملية المداهمة، أسفرت عن إيقاف ستة أشخاص، عون سلطة ومستشار جماعي وفلاح معروف بالمنطقة، وثلاث مومسات.

وأوردت مصادر متطابقة أن العملية الأمنية، أسفرت عن ضبط عناصر الدرك الملكي للمشتبه فيهم، متلبسين في أوضاع مخلة بالحياء، منهمكين في ممارسة الجنس وسط جلسة، قوامها معاقرة الخمر على إيقاع الموسيقى الصاخبة، التي كسرت هدوء المنطقة، لتتم محاصرتهم واقتيادهم للتحقيق معهم.

وكشفت المصادر أن الأبحاث الأولية، أظهرت تورط الموقوفين في الدعارة والفساد وخرق الطوارئ الصحية، الذي من شأنه التسبب في بؤرة وبائية بالمنطقة، بعد أن حولوا الضيعة إلى فضاء للاستمتاع بلحظات جنسية، بعيدا عن أعين المتربصين وتنظيم حفلة واستهلاك الخمور.

وأوردت مصادر “الصباح” أن افتضاح أمر المتهمين، تم بناء على توصل مصالح الدرك الملكي بمعلومات دقيقة، تفيد احتضان الضيعة الفلاحية نشاطا مشبوها وأعمالا محظورة، على شاكلة ألف ليلة وليلة.

وأجهضت يقظة مصالح الدرك الملكي وسرعة تدخل عناصرها مخططات المشتبه فيهم، الذين كانوا يراهنون على استغلال وضعهم الاعتباري لخرق القانون.

وعلمت “الصباح” أن مصالح الدرك باشرت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، لكشف ملابسات القضية، وتبيان ما إذا كان الأمر يتعلق بنشاط لشبكة للاتجار في البشر وتنظيم الدعارة، أم أن الواقعة مجرد حادث عرضي لمقتنصي اللذة العابرة، إضافة إلى تحديد مصدر الخمور المحجوزة لإيقاف كافة المتورطين. وتعود تفاصيل القضية، إلى قرار الموقوفين، خرق قانون الطوارئ الصحية، الذي فرضته السلطات لتفادي انتشار فيروس كورونا، والانتقال إلى ضيعة خاصة، لتنظيم سهرة واستهلاك الخمور والاستمتاع بلحظات جنسية، بعيدا عن أعين الفضوليين، طمعا في قضاء ليلة حمراء إلى الساعات الأولى من الصباح.

واستغل عون السلطة والمستشار الجماعي وضعهما الاعتباري للتمويه على السلطات، باعتبارهما بعيدين عن الشك، ليقررا تنظيم جلسة خمرية، يتخللها جنس جماعي واستقدام فتيات، متخذين ضيعة فلاحية تعود ملكيتها إلى فلاح يتمتع بحظوة خاصة لدى سكان المنطقة، لإنجاح النشاط المحظور.

واعتقد المشتبه فيهم أن انقطاع حركة المارة والوقت المتأخر من الليل، وخاصية المكان، عوامل ستجعلهم بعيدين عن المساءلة، إذ نظموا سهرتهم دون مبالاة، على إيقاع الموسيقى الصاخبة، إلى حدود الساعات الأولى من الصباح. ومباشرة بعد توصل مصالح الدرك الملكي بمعلومات حول ما يدور وسط الضيعة المشبوهة، انتقلت إلى العنوان المذكور، ما جعلها تتأكد من المعطيات المتوصل بها، لتقرر القيام بعملية مداهمة، بعد الحصول على إذن النيابة العامة، وهو ما مكن من ضبط المشتبه فيهم في حالة تلبس.

وتقرر نقل الموقوفين إلى مركز الدرك الملكي، ووضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة لكشف ملابسات القضية.

محمد بها