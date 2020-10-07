محاولة انتحار ببني بوعياش

استنفرت محاولة انتحار شهدها الحي الأول ببني بوعياش بإقليم الحسيمة، الثلاثاء الماضي، السلطات الأمنية والمحلية بالمدينة، التي حضرت إلى المكان.

وحول تفاصيل الحادث أفاد مصدر مطلع، أن سبب تهديد شاب بالانتحار يعود إلى نزاع عقاري بين عائلتين، وهو النزاع الذي أفاض كأسه تنفيذ حكم قضائي يقضي بالسماح لأحد أطراف النزاع بالبناء في العقار المتنازع عليه، ما أثار غضب الشخص الذي حاول الانتحار.

ويتعلق الأمر بشاب في بداية عقده الرابع، الذي عبر عن رفضه للقرار، بالصعود إلى سطح المنزل وصب كمية من البنزين على جسمه، مهددا بإحراق نفسه، أو بإلقائها من فوق السطح.هذا التهديد استنفر مختلف السلطات، التي حلت بالمكان، من أجهزة أمنية بمختلف تلاوينها وممثلي السلطة المحلية ومصالح الوقاية المدنية.

وبعد محاولات حثيثة و تدخلات قادتها مختلف الأطراف مع الشاب، تراجع عن قراره، حيث نزل من أعلى السطح لتتنفس عائلته ومعارفه الصعداء. ونقل الشاب إلى المستشفى على متن سيارة إسعاف، فيما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا في الموضوع.

جمال الفكيكي (الحسيمة)