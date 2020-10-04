الانتخابات تعمق الهوة داخل فدرالية اليسار

عمقت الانتخابات المقبلة الهوة داخل مكونات فدرالية اليسار الديمقراطي، بسبب تأخر عملية الاندماج، واستبعاد إمكانية تحقيق حلم اليساريين في بناء حزب كبير قبيل محطة استحقاقات 2021.

وأمام الخلافات التي باتت تخترق مكونات اليسار، وبطء وتيرة الاستعداد التي أقرتها الهيأة التقريرية للفدرالية، ، فإن مكونات الفدرالية الثلاثة، مرشحة لإعادة تجربة الانتخابات السابقة، في تدبير لوائح الترشيحات بناء على النتائج المحققة والحضور التنظيمي في الدوائر.

وإذا كانت مكونات الفدرالية تؤكد تشبثها بخيار الاندماج، باعتباره قناعة راسخة لدى جميع مناضليها، فإن التنظيمات الثلاثة تباشر التحضير للانتخابات بشكل مستقل، في إطار لجن خاصة بالانتخابات، وفي إطار التنسيق في لجنة مشتركة منبثقة من الهيأة التنفيذية للفدرالية.

وفي انتظار أن تتحقق شروط الاندماج، وتجاوز العراقيل التي تقف وراء التعثر في إنجاز مهام التحضير، والتي جاءت الجائحة لتؤخرها أكثر، أكد حزب المؤتمر الوطني الاتحادي أن المغرب في حاجة اليوم إلى حزبي يساري قوي، لا يمكن تحقيقه إلا من خلال تكتل كل اليساريين في حزب واحد، والمضي نحو الاندماج.

برحو بوزياني