ميكروطروطوار

“لا قراية لا لعب”

أحدثت جائحة كورونا تغييرا كبيرا في حياة أطفالنا، الذين وجدوا أنفسهم يواجهون واقعا جديدا. وهذا أمر لمسته من خلال سلوكات أطفالي الذين أصبحوا يرفضون مغادرة المنزل إلا نادرا، كما حرموا من الاستمتاع باللعب في الفضاءات العمومية والخروج للنزهة في الغابة وغيرهما. وبعد أن كنا قبل الجائحة نلاحظ الأطفال يلعبون في الشوارع، أصبحت هذه المشاهد شبه منعدمة، لأن أغلب الأسر تحذر أبناءها من القيام بذلك تفاديا لانتقال عدوى كوفيد 19. ولا أخفي أن أبنائي أصبحوا في حيرة من أمرهم من خلال النظام التعليمي، سواء عن بعد أو الحضوري عن طريق نظام التفويج، الذي فرضته جائحة كورونا.

“شي قراية ما كاينة وشي لعب ما كاين”، هذا باختصار هو ما يعيشه أطفالنا، الذين يعانون نفسيا في صمت.

تعبوا من الوضع

تعتبر معاناة جميع الأطفال مشتركة في زمن كورونا، فكلهم يعيشون الظروف نفسها سواء المنتمين إلى فئة غنية أو فئة فقيرة، لأنهم يشعرون بتغيير كبير في حياتهم.

وفرضت الجائحة على الأطفال الحرمان من أمور كثيرة، لكنها لا يمكن أن تنجح في حرمانهم من حقهم في اللعب، الذي يعتبر أساسيا ويجب أن يكون مضمونا لهم. وخلال مرحلة الحجر الصحي استمر الأطفال في ممارسة حقهم في اللعب، الذي كان يتم وسط تحذيرات ونصائح الآباء المتمثلة في الحفاظ على النظافة. وحاليا أصبح أغلب الأطفال يعبرون عن شعورهم بالغضب والتوتر والتعب النفسي، نتيجة الوضع الذي استمر طويلا وحرمهم من ممارسة حقهم الطبيعي في اللعب في فضاءات عامة بكل حرية، ودون قيود أو تحذيرات من خطورة الفيروس.



خـوف وحرمـان

ساهمت جائحة كورونا في إحداث تغيير كبير في حياة أطفالنا، الذين أصبحوا يشعرون بخوف كبير، كما أنهم أصبحوا واعين بخطورة الفيروس ويطرحون باستمرار أسئلة بعفوية عن موعد رحيله عن عالمنا. وبالنسبة إلى أبنائي فكان لوقع الجائحة أثر كبير على نفسيتهم، بعد أن حرموا من اللقاء بأصدقائهم واللعب معهم في فضاءات خارجية. كما أنهم حرموا من مشاركة أجواء الاحتفال بعيد ميلاد أبناء الجيران أو العائلة مثلا. وفي ما يخص الدراسة، فأبنائي “ما قاريين والو لا فالدار لا فالمدرسة”، إذ أحيانا يطلب منهم الرجوع إلى المنزل لأن الأستاذ لم يحضر، أو لأنه كان من المفروض أن يحضر للدراسة مع فوج الفترة الصباحية وليس بعد الظهر.



يجب أن نكون أكثر تفهما

انطلاقا من تجربتي الشخصية في ظل الحجر الصحي لاحظت أن أبنائي أصبحوا يتمتعون بحرية أكبر في اللعب، لأنني أصبحت أتغاضى عن كثير من الأمور، التي يقومون بها ولا أبدي أي انزعاج. وبسبب جائحة كورونا تحولت كل غرف المنزل إلى فضاءات للعب، الأمر الذي لم يكن سابقا مسموحا به، إذ أغلب الأسر ترفض أن يلعب أبناؤها خارج غرفهم الخاصة وخاصة في الصالون. ولهذا أنصح كل الآباء بأن يكونوا أكثر تفهما للوضع الذي يعيشه الأطفال نتيجة التأثير النفسي الكبير للجائحة، وأن يتعاملوا معهم بعطف وحنان أكثر وعدم معاقبتهم، خاصة أنهم حرموا من حقهم في الخروج مع آبائهم للعب بكل حرية في فضاءات خارجية مخصصة لهم.

أصبحوا أكثر مسؤولية

أعتقد أن أغلب الأطفال تأقلموا مع الوضع الحالي وأصبحوا أكثر وعيا بالظرفية التي يجتازها المغرب والعالم بأكمله، رغم أنهم حرموا من كثير من الأمور، إذ أغلب الأسر لم تسافر هذه السنة إلى وجهات أخرى للترفيه عن النفس. كما أن خروجها للفضاءات العامة في عطلة نهاية الأسبوع أصبح قليلا. وأصبح الأطفال يمارسون حقهم في اللعب في ظل ظروف احترازية، كما أن من يتابع طريقة لعبهم لابد أن يلاحظ استعمالهم لكلمات مثل الكمامة. واعتقد أن كورونا كان لها وقع إيجابي على حياة الأطفال، إذ أصبحوا أكثر مسؤولية وأكثر اهتماما بنظافة أيديهم خوفا من إصابتهم بالفيروس.



لعب بطعم الحذر

حرمت ابنتي على غرار فئة واسعة من الأطفال من اللعب كما كان عليه الأمر في السابق قبل تفشي جائحة كورونا، التي فرضت عليهما أمورا جديدة.

وأصبح لعب الأطفال في هذه المرحلة بطعم الخوف والحذر، خاصة في المدرسة التي فرضت عليهم عدم الخروج للاستراحة للعب والترفيه عن النفس، والبقاء في القسم في إطار الحرص على التباعد الاجتماعي. أصبح أغلب الأطفال يعانون نفسيا نتيجة الوضع الجديد، الذي حرمهم من اللعب مع أصدقائهم داخل المدرسة.

استقتها: أمينة كندي



بدائل للتعايش

إغلاق فضاءات اللعب وفرض الحجر الصحي، بالنسبة إلى الأطفال، نمط عيش جديد ليس بالهين، فرض علينا نحن الآباء والأمهات، بذل مجهودات كبيرة لشرح المغزى لهم من إلزامية احترام هذا القرار بطريقة تناسب عقولهم الصغيرة، قبل الانتقال إلى مرحلة إيجاد بدائل للتعايش مع هذه الظرفية الحرجة دون أن يتسلل الملل إليهم. وبالنسبة إلى تجربتي الشخصية، كنت أشجع أطفالي على مساعدتي على تحضير بعض الأطباق التي يفضلونها، واللعب معهم في المنزل، ما مكنني من استرجاع براءة الطفولة. كما كنا نقوم ببعض الأعمال اليدوية أيضا، من قبيل خياطة الدمى والرسم، وأكثر شيء كانوا يحبونه هو حديثي عن مغامراتي الطفولية، عن الطفلة المشاغبة، سيما علاقتي التي كانت تجمعني بوالدي، ما مكنهم من السفر إلى زمن جميل دافئ. فشكرا لكورونا، فرغم أنها حرمت أطفالي من ممارسة بعض أنشطتهم خارج المنزل وعيش تفاصيل حياتهم الطبيعية، كانت أيضا، بمثابة نبراس أنار درب حبنا وزاد شعلة الدفء في قلوبنا.



نوبات غضب

لم يكن من السهل على طفلتي التأقلم مع الوضع الجديد، وتغيير بعض تفاصيل حياتها اليومية. ففي الوقت الذي كانت متحمسة للذهاب إلى روض الأطفال، ولقاء أصدقائها، وجدت نفسها مضطرة إلى البقاء مدة طويلة في المنزل بسبب فيروس كورونا المستجد، وأنها ممنوعة من مغادرته، من أجل اللعب في بعض الأماكن المخصصة لذلك. مازلت مضطرة إلى الإجابة عن أسئلة ابنتي المتكررة، وأن التغيير الحاصل، كان بسبب فيروس قلب موازين العالم، وأن الأزمة التي نمر منها مؤقتة، وأننا سنعود إلى حياتنا الطبيعية. مازالت تتساءل عن موعد عودتها إلى أنشطتها اليومية، والتي حرمت منها بسبب كوفيد 19، وتصاب بنوبات غضب، في الوقت الذي لا تحصل فيه على أجوبة مقنعة بالنسبة إليها.



حرمان وانتظار

استوعب طفلي حجم الخطر، الذي يمكن أن يشكله فيروس كورونا المستجد، وهو الأمر الذي حرصنا على إيصاله له بطرق مختلفة ومتعددة، تناسب سنه. اليوم، صار حريصا على احترام التدابير والإجراءات الصحية المتخذة لمنع انتشار فيروس كورونا، واستوعب أننا نعيش حياة غير التي كنا عليها سابقا، لكن سيتغير الوضع قريبا ونعود إلى حياتنا، وهو ما ينتظره بفارغ الصبر. ومن جهة أخرى، يستفيد ابني، حاليا من التعليم الحضوري، بعد تجربة التعليم عن بعد، والتي أظهرت مجموعة من السلبيات. والجميل في الأمر، أن المؤسسة التعليمية التي يدرس ابني بها، أخذت على عاتقها حماية التلاميذ، وتحرص على احترام التدابير الصحية لمنع انتشار الفيروس. صحيح أن ابني حرم من اللعب، سيما في الأماكن العمومية، لكننا حاولنا البحث عن البديل، لمحاولة منع الملل من التسلل إليه، وحتى يجدد نشاطه، ما سيؤثر إيجابيا على صحته النفسية.



تحديات وصعوبات

لأول مرة نعيش تجربة الحجر الصحي، وهي تجربة لم تكن سهلة بالنسبة إلى الأطفال والكبار أيضا، سيما بالنسبة إلى التعليم عن بعد، والذي فرض في إطار التصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد. فأول مشكل صادفنا، نحن الآباء والأمهات، تقبل الوضع الجديد، والتعايش معه، سيما أننا كنا في حالة نفسية غير طبيعية بسبب الخوف من الفيروس، ثم جاءت مرحلة مساعدة أطفالنا على تقبل الواقع بدورهم، سيما أنهم حرموا من اللعب، وأيضا من أشياء كثيرة كانت جزءا من روتينهم اليومي. وانطلاقا من تجربتي الشخصية، فقد كنت مضطرة إلى العمل عن بعد، والاستعداد نفسيا لذلك، وأيضا مساعدة ابنتي على التعايش مع الوضع، وإكمال دراستها وفق الصيغة الجديدة، وفي الوقت ذاته، كنت حريصة على أن لا تبقى حبيسة روتين الدراسة والتعلم، إذ كنت أشجعها على ممارسة بعض الأنشطة المناسبة لإمكانياتها.



تأثيرات نفسية

إن لجائحة كورونا وقعا صعبا على البالغين والصغار، فتأثيرها النفسي كان كبيرا، كما زادت من حدتها الظروف الاجتماعية التي تعيشها الطبقة المتوسطة والفقيرة. حاولنا أن نخرج أطفالنا من حالة التوتر والتخفيف من حدة الضغوطات النفسية من خلال إشراكهم في أشغال المنزل وخلق مسابقات ثقافية لفائدتهم يتبارون فيها، مثلا رسم أو إجابة عن أسئلة. وكنا أيضا نخصص جوائز لهم لتحفيزهم وخلق نوع من المنافسة بينهم، إلى جانب مساعدتهم على نسيان المرحلة الصعبة، الناتجة عن تداعيات تفشي وباء كورونا. وحاليا يتابعون دراستهم حضوريا، كما نحرص على توجيههم ونصحهم بأخذ الاحتياطات، ونحاول مواكبة عملية التدريس وفتح المجال أمامهم للترفيه عن أنفسهم، مادام اللعب حقا من حقوقهم.

استقتها: إيمان رضيف وتصوير (عبد المجيد بزيوات)