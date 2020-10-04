إيقاف مروجة مخدرات بمراكش

اعتقلت فرقة محاربة المخدرات والمؤثرات العقلية، التابعة لولاية أمن مراكش، أول أمس (الخميس)، امرأة في عقدها الثالث، اتخذت من منطقة أبواب مراكش، فضاء لترويج مسحوق التبغ المهرب.

وأفاد مصدر “الصباح”، أن مصالح أمن مراكش في إطار التواصل مع فعاليات المجتمع المدني، كلفت الفرقة المذكورة، بفتح بحث قضائي، على خلفية توصلها بمعلومات عن النشاط المشبوهة للمرأة المشار إليها. ومكنت الأبحاث والتحريات الميدانية التي قامت بها الفرقة، من تشخيص هوية المشتبه فيها، ليجري فرض حراسة سرية تكللت بإيقاف المعنية بالأمر ومساعدها متحوزين بما يناهز 40 كيلوغراما من مسحوق التبغ المهرب. وفي موضوع آخر، تفاعلت مصالح ولاية أمن مراكش، مع خبر جرى تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية، بخصوص تعاطي أحد سكان حي أزلي، لترويج المخدرات، انطلاقا من محل سكنه.

وباشرت مصالح فرقة محاربة المخدرات بحثا قضائيا بتنسيق مع النيابة العامة، في الموضوع، مكنها من تشخيص هوية المشتبه به وتحديد عنوان المنزل المذكور.

وجرى فرض حراسة سرية على المعني الأمر، تكللت بإيقافه بمعية ابنه الذي يساعده في نشاطه المحظور، وهما متلبسان بترويج كمية من مسكر ماء الحياة. ومكنت إجراءات التفتيش المسطرية، من حجز 23 لترا من المسكر المذكور، ومجموعة من قطع مخدر الشيرا المعدة للبيع.

عادل بلقاضي (مراكش)