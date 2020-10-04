أطفال كورونا … مواقف محرجة تحولت إلى طرائف

تلاميذ جعلوا أجهزة التعلم لعبة وآخرون يرفضون التواصل وأحاديث الأسرة تختلط مع دروس القسم

«كثرة الهم كضحك” مثل يصلح إسقاطه على مشاكل التعليم عن بعد، التي جعلت التلاميذ يتابعون دراستهم بالمنزل، ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة، للحد من انتشار فيروس كورونا، وهو ما تميز بعدة مواقف محرجة تحولت إلى طرائف ونكت يتم تداولها على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وتطبيق التراسل الفوري “واتساب».

في الوقت الذي يثير تغير نمط التعليم من تقليدي عبر التواصل المباشر مع المعلمين والأساتذة، إلى نمط الدراسة عن بعد، صعوبات، لم تكن في الحسبان، لدى التلاميذ الصغار، ظهرت عدد من الطرائف، من بينها الحوادث المحرجة التي أوقعتهم فيها تقنيات الصوت أثناء بث الدروس، من بينها انتقال حوارات أفراد الأسرة إلى الفصول الدراسية، وكتم صوت المحاضر أثناء الشرح عن طريق الخطأ.

ومن بين الطرائف الأخرى، التي أصبحت شبحا يقض مضجع إحدى الأسر بالبيضاء، تمرد طفل على التعليم عن بعد، بعد رفضه الإجابة عن اتصالات المعلمة التي تحاول جاهدة جعله يندمج مع باقي التلاميذ واستقطابه لمتابعة الدرس والشروحات.

وفي حال إقناع الطفل بالإجابة على الاتصال المباشر، يرفض الظهور على الكاميرا للتجاوب مع الأستاذة أثناء إلقائها الدرس، إذ يشرع في البكاء أو اللعب بلعبه المفضلة.

ولا تنتهي الطرائف عند هذا الحد، بل هناك بعض التلاميذ الصغار الذين يحولون هاتفهم المحمول المخصص للتعليم عن بعد، إلى وسيلة لممارسة هواياتهم المفضلة في مشاهدة الرسوم المتحركة أو لعبة إلكترونية حافلة بالمغامرات الشيقة، وهي السلوكات التي تفاجأ الآباء بأبنائهم منهمكين فيها، بينما كانوا يعتقدون أنهم منتبهون للدرس الملقى بشكل مباشر في المنصات التعليمية أو عبر تطبيق التراسل الفوري “الواتساب».

وكشفت إحدى الأسر موقفا في غاية الطرافة، بالقول “تطبيق الدراسة عن بعد مشاكل لا تنتهي “دعيناهم لله ياخذ فيهم الحق كون غير دارو سنة بيضاء وهناونا»، فابنتي التي تتابع دراستها بمستوى الخامس ابتدائي، بينما كانت تتابع دروسها عبر تقنية الاتصال المباشر، تفاجأ بشقيقها البالغ من العمر أربع سنوات، يجرها من شعرها رغبة منه في الاستحواذ على جهاز الكمبيوتر ظنا منه أنها تلعب به، ومن سوء الحظ أن الشاشة كانت مفتوحة أمام كافة التلاميذ الموجودين وأبكاها وهي على الكاميرا ورآها زملاؤها والأستاذة، رغم محاولاتنا السيطرة على الوضع تجنبا للإحراج، وهو ما أوقعنا في موقف محرج بارتباكنا في كيفية إبعاد شقيقها المشاغب أو إطفاء الجهاز إلى حين عودة الأمور إلى وضعها الطبيعي”.

محمد بها