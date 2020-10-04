النصب على شركة إسبانية دولية

متهمان شقيقان استوردا منها 66 رأسا من البقر وادعيا أنهما سددا ثمن الصفقة بالأورو بمدريد

سيشرع قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتاونات، بعد غد (الاثنين)، في جلسة الاستنطاق التفصيلي مع فلاحين شقيقين متابعين في حالة اعتقال بتهمة خيانة الأمانة والنصب والاحتيال على شركة دولية إسبانية، متخصصة في توريد جميع أصناف الأبقار الهجينة من أوربا إلى باقي دول العالم.

وعقد الشقيقان مع مدير الشركة الدولية صفقة بمقرها بالعاصمة الإسبانية مدريد، إذ تم الاتفاق فيها على أن تتولى الشركة تزويدهما بـ 66 رأسا من البقر الهجين لبيعها بالمغرب مقابل 55 ألف أورو، على أن يتم تسديد قيمتها المالية بعد انتهاء البيع، لكن بعد بيع آخر بقرة، ادعى أحد المتهمين أنه سدد قيمة الصفقة نقدا لمدير الشركة بمكتبه بمدريد دون تقديم وثيقة على ذلك.

واعتقل الشقيقان من قبل المركز القضائي للدرك الملكي بتاونات، بناء على شكاية تقدم بها ممثل الشركة الإسبانية بالمغرب، وأحيلا على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، وأثناء استنطاقهما، قرر إحالتهما في حالة اعتقال على قاضي التحقيق.

وتعود تفاصيل القضية إلى يناير الماضي، عندما قام أحد الشقيقين بزيارة إلى مقر الشركة الإسبانية بمدريد، واتفق مع مديرها على تزويده بـ66 رأسا من البقر الهجين من أجل إعادة بيعها بالمغرب، وتم تحديد ثمن الصفقة في 55 ألف أورو، تم الاتفاق على تسليمها بعد الانتهاء من عملية البيع بالمغرب.

وربط مدير الشركة اتصالا بممثل شركته بالمغرب، يحمل الجنسية الفرنسية، للقاء المتهم وشقيقه بقرية ضواحي تاونات، ومساعدتهما في تجهيز إسطبل لاستقبال العدد الكبير من رؤوس البقر ودعمهما في تسويقها.

وتوقفت الصفقة إثر قرار إغلاق الحدود بين الدول بسبب تفشي وباء كورونا، قبل أن تستأنف في يوليوز الماضي بعد فتح الحدود، إذ حلت شاحنة من إسبانيا محملة بالأبقار الهجينة، أشرف الشقيقان على تعشيرها بقيمة 13 مليونا، قبل نقلها إلى الإسطبل بقريتهما ضواحي تاونات، تحت إشراف ممثل الشركة الإسبانية.

وفي 17 شتنبر الماضي، نجح الشقيقان في بيع جميع الأبقار، وقتها طالبهما ممثل الشركة بتسديد ما بذمتهما، سيما بعد أن حققا مداخيل تقدر بـ84 مليونا، إلا أنهما نهجا مبدأ التسويف والتماطل، قبل أن يدعيا أنهما تكبدا خسائر مالية وأن ما تحصلا عليه من بيع الأبقار لا يتجاوز 44 مليونا.

ولم تنفع الحلول الودية وتكليف مقربين من المتهمين بالقيام بالوساطة لإقناعهما بتسديد مستحقات الشركة، ما دفع ممثل الشركة الفرنسي إلى تقديم شكاية ضدهما أمام الدرك الملكي، وبتعليمات من النيابة العامة تم تعميق البحث معهما، إذ ادعى أحدهما أنه سدد مبلغ الصفقة المحدد في 55 ألف أورو نقدا لمديرها في إسبانيا دون تسلمه وصلا بذلك، بحجة وجود ثقة بينهما رغم أنها أول معاملة بينهما، معترفا في الوقت نفسه أنه خرق القانون، الذي يستلزم أداء قيمة الصفقات بالشيك وليس نقدا.

مصطفى لطفي