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الرصد الوبائي ليوم الأربعاء … 2470 حالة جديدة
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 2470 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و 2462 حالة شفاء، و42 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.
وأوضحت وزارة الصحة في نشرة “كوفيد-19” اليومية، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 123 ألف و653 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 102 ألف و715 حالة، بمعدل تعاف يناهز 77,5 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 2194 حالة.
التوزيع الجغرافي حسب الجهات:
الدار البيضاء سطات 1303
الرباط سلا القنيطرة 232
درعة تافيلالت 169
مراكش أسفي 165
الشرق 160
بني ملال خنيفرة 124
سوس ماسة 113
طنجة تطوان الحسيمة 79
فاس مكناس 56
كلميم واد نون 45
العيون الساقية الحمراء 17
الداخلة وادي الذهب 7