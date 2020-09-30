الرصد الوبائي ليوم الأربعاء … 2470 حالة جديدة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 2470 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و 2462 حالة شفاء، و42 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضحت وزارة الصحة في نشرة “كوفيد-19” اليومية، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 123 ألف و653 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 102 ألف و715 حالة، بمعدل تعاف يناهز 77,5 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 2194 حالة.

التوزيع الجغرافي حسب الجهات:

الدار البيضاء سطات 1303

الرباط سلا القنيطرة 232

درعة تافيلالت 169

مراكش أسفي 165

الشرق 160

بني ملال خنيفرة 124

سوس ماسة 113

طنجة تطوان الحسيمة 79

فاس مكناس 56

كلميم واد نون 45

العيون الساقية الحمراء 17

الداخلة وادي الذهب 7