أسيرو … مشاهد تمثيلية واقعية

اختار اليوتوبر عبد الجليل من خلال قناته الرسمية على يوتوب “عبد الجليل أسيرو” تقديم مجموعة من الأفلام القصيرة من توقيعه، والتي يتناول فيها عدة مواضيع تهم قضايا اجتماعية.

ورغم أن قناة “عبد الجليل أسيرو” انطلقت فقط في غشت 2019، إلا أنها استطاعت تحقيق نسبة مهمة من المشاهدة، إذ يتابعها أزيد من مليون و15 ألف مشاهد.

ومن جهة أخرى، تحقق فيديوهات اليوتوبر أسيرو نسبة عالية من المتابعة، إذ تجاوز بعضها 13 مليون مشاهدة، وتحديدا في فيلم قصير بعنوان “طبيب يتاجر في أعضاء البشر”، الذي تطرق فيه إلى الظاهرة.

ويعتمد عبد الجليل أسيرو في تقمص أدواره ضمن أفلامه القصيرة على مشاهد قريبة من الواقع، كما يتقمص دوره بتلقائية وعفوية، إلى جانب استعانته بعدد من أصدقائه لتقمص أدوار أخرى ضمن فيديوهاته.

ومن بين الفيديوهات التي طرحها اليوتوبر أسيرو “هروب لص العصابة” و”الحب لا يعرف المستحيل” و”دموع اليتيم” و”القانون فوق كل شيء” و”الخيانة الزوجية”، التي تعتبر فيلما قصيرا مستوحى من قصة واقعية، كما تابعه أزيد من مليوني مشاهد.

وتعتبر أغلب فيديوهات اليوتوبر أسيرو عبارة عن أفلام قصيرة موجهة، من أجل توعية الشباب بمجموعة من المخاطر، إذ تحمل مجموعة من الرسائل الإيجابية.

أمينة كندي