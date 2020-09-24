ديربي بنسبة فتك عالية

الرجاء والوداد يتقابلان لأول مرة في زمن كورونا دون جمهور وعيونهما على الصدارة وبركان يراقب عن بعد

يشد الديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد الرياضيين، اليوم (الخميس)، الأنظار في البطولة الوطنية، إذ يلتقي الفريقان لأول مرة في ظل انتشار فيروس كورونا، دون جمهور، في مباراة يمكن أن تؤثر نتيجتها بشكل كبير على الصراع على لقب البطولة، بين الغريمين، ونهضة بركان.

وتلعب مباراة الديربي، اليوم (الخميس)، في السابعة والربع مساء، في ظروف استثنائية بملعب محمد الخامس، وعيون الفريقين على صدارة الترتيب، إذ يحتل الفريق الأخضر الرتبة الأولى ب 48 نقطة، وعلى بعد نقطة يوجد الفريق الأحمر ثانيا، فيما يتربص نهضة بركان بهما، إذ يحتل الرتبة الثالثة ب 44 نقطة، دون احتساب مباراة الفريق أمام الجيش الملكي التي لعبت مساء أمس (الأربعاء)، لحساب مؤجل الجولة 25.

وإذا كان الفريقان البيضاويان يسعيان لحسم الديربي للانقضاض على الصدارة، فإن الفريق البركاني يمني النفس في تعادل بينهما، ليقترب أكثر من الصدارة.

من جهة ثانية، يعاني الرجاء والوداد غيابات في صفوفهما، إذ لن يكون الشيخ كومارا جاهزا للديربي رغم محاولات الطاقم الطبي تأهيله، بالإضافة إلى حمزة أسرير المصاب وصلاح الدين السعيدي. ومن جانب الرجاء، لن يكون عبد الإله مذكور حاضرا بسبب جمعه للإنذارات، بالإضافة إلى عمر بوطيب المصاب، فيما بات عبد الإله الحافظي ومحمود بنحليب جاهزين.

ويلف غموض كبير اسم الحكم الذي سيدير المباراة، رغم تأكيد بعض المصادر ل»الصباح» اختيار الحكم رضوان جيد، من عصبة سوس، رغم تعرضه للانتقادات، من قبل بعض الجماهير قبل المباراة، بعد تسريب خبر تعيينه.

وسيكون جيد، إذا تأكد تعيينه، أول حكم مغربي يقود الديربي للمرة الخامسة تواليا، والتاسعة في مسيرته التحكيمية، مناصفة مع الراحل عبد الكريم الزياني، ليصبح كذلك على رأس قائمة الحكام، ممن أسند إليهم تولي إدارة الديربي ذهابا وإيابا.

واعتمدت مديرية التحكيم معيار التنقيط والتجربة والصفة الدولية، في اختيار حكم الديربي، لكنها تركت الإعلان عنه متأخرا لتفادي التأويلات.

العقيد درغام ونور الدين الكرف