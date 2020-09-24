الرصاص لاعتقال جانح بمكناس

اضطر ضابط أمن يعمل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمكناس لاستعمال سلاحه الوظيفي، خلال الساعات الأولى من صباح أول أمس (الثلاثاء)، أثناء تدخل أمني لاعتقال شخص، كان في حالة اندفاع وتخدير، وعرض أحد المواطنين وعناصر الشرطة لاعتداء خطير باستعمال السلاح الأبيض.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن دورية للشرطة، تدخلت من أجل إيقاف المشتبه فيه البالغ من العمر 26 سنة، من ذوي السوابق القضائية، الذي كان تحت تأثير حالة تخدير قوية وأحدث الفوضى بالشارع العام بحي “كاميليا” بمكناس، كما عرض أحد أقاربه لاعتداء جسدي باستعمال السلاح الأبيض، قبل أن يواجه عناصر الأمن بمقاومة عنيفة، ما اضطر موظف الشرطة إلى استعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصة أصابت المشتبه فيه في ساقه.

وأضاف المصدر ذاته، أن هذا الاستعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي مكن من ضبط المشتبه فيه وتحييد الخطر الناتج عنه، قبل أن يتم الاحتفاظ به رهن المراقبة الطبية بالمستشفى الذي نقل إليه لتلقي العلاجات الضرورية.

حميد بن التهامي (مكناس)