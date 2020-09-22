أخبار 24/24
الرصد الوبائي ليوم الثلاثاء … تسجيل 2227 حالة جديدة
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 2227 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و 1725 حالة شفاء، و34 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.
وأوضحت وزارة الصحة في نشرة “كوفيد-19” اليومية، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 105 ألف و346 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 85 ألف و883 حالة، بمعدل تعاف يناهز 77,5 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1889 حالة.
التوزيع الجغرافي حسب الجهات:
الدار البيضاء سطات 1002
الرباط سلا القنيطرة 478
درعة تافيلالت 165
سوس ماسة 136
مراكش أسفي 119
طنجة تطوان الحسيمة 107
بني ملال خنيفرة 74
فاس مكناس 57
الشرق 33
الداخلة وادي الذهب 29
العيون الساقية الحمراء 16
كلميم واد نون 11