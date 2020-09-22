الرصد الوبائي ليوم الثلاثاء … تسجيل 2227 حالة جديدة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 2227 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و 1725 حالة شفاء، و34 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضحت وزارة الصحة في نشرة “كوفيد-19” اليومية، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 105 ألف و346 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 85 ألف و883 حالة، بمعدل تعاف يناهز 77,5 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1889 حالة.

التوزيع الجغرافي حسب الجهات:

الدار البيضاء سطات 1002

الرباط سلا القنيطرة 478

درعة تافيلالت 165

سوس ماسة 136

مراكش أسفي 119

طنجة تطوان الحسيمة 107

بني ملال خنيفرة 74

فاس مكناس 57

الشرق 33

الداخلة وادي الذهب 29

العيون الساقية الحمراء 16

كلميم واد نون 11