الرصد الوبائي ليوم الاثنين … تسجيل 3426 حالة شفاء

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 1367 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و 3426 حالة شفاء، و25 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضحت وزارة الصحة في نشرة “كوفيد-19” اليومية، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 103 ألف و119 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 84 ألف و158 حالة، بمعدل تعاف يناهز 77,5 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1855 حالة.

التوزيع الجغرافي حسب الجهات:

جهة الدار البيضاء سطات​​ 495

جهة الرباط سلا القنيطرة​​ 296

جهة بني ملال خنيفرة​​ 88

جهة مراكش آسفي​​ 86

جهة سوس ماسة​​ 84

جهة طنجة تطوان الحسيمة​​ 79

جهة درعة تافيلالت​​ 75

جهة فاس مكناس​​ 75

جهة الشرقية​​ 74

جهة الداخلة وادي الذهب​​ 22

جهة كلميم واد نون​​ 1

جهة العيون الساقية الحمراء​​ 1