الرصد الوبائي ليوم الاثنين … تسجيل 3426 حالة شفاء
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 1367 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و 3426 حالة شفاء، و25 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.
وأوضحت وزارة الصحة في نشرة “كوفيد-19” اليومية، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 103 ألف و119 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 84 ألف و158 حالة، بمعدل تعاف يناهز 77,5 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1855 حالة.
التوزيع الجغرافي حسب الجهات:
جهة الدار البيضاء سطات 495
جهة الرباط سلا القنيطرة 296
جهة بني ملال خنيفرة 88
جهة مراكش آسفي 86
جهة سوس ماسة 84
جهة طنجة تطوان الحسيمة 79
جهة درعة تافيلالت 75
جهة فاس مكناس 75
جهة الشرقية 74
جهة الداخلة وادي الذهب 22
جهة كلميم واد نون 1
جهة العيون الساقية الحمراء 1