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الرصد الوبائي ليوم الاثنين … تسجيل 3426 حالة شفاء

منذ 10 دقائق
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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 1367 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و 3426 حالة شفاء، و25 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضحت وزارة الصحة في نشرة “كوفيد-19” اليومية، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 103 ألف و119 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 84 ألف و158 حالة، بمعدل تعاف يناهز 77,5 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1855 حالة.

التوزيع الجغرافي حسب الجهات:

جهة الدار البيضاء سطات​​ 495
جهة الرباط سلا القنيطرة​​ 296
جهة بني ملال خنيفرة​​ 88
جهة مراكش آسفي​​ 86
جهة سوس ماسة​​ 84
جهة طنجة تطوان الحسيمة​​ 79
جهة درعة تافيلالت​​ 75
جهة فاس مكناس​​ 75
جهة الشرقية​​ 74
جهة الداخلة وادي الذهب​​ 22
جهة كلميم واد نون​​ 1
جهة العيون الساقية الحمراء​​ 1

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