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الرصد الوبائي ليوم السبت … تسجيل 2552 حالة جديدة
أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 2552 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و 2318 حالة شفاء، و40 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.
وأوضحت وزارة الصحة في نشرة “كوفيد-19” اليومية، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 99 ألف و816 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 79 ألف و8 حالة، بمعدل تعاف يناهز 77,5 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1795 حالة.
توزيع الحالات حسب الجهات:
الدار البيضاء سطات 1059
الرباط سلا القنيطرة 312
سوس ماسة 270
مراكش أسفي 240
طنجة تطوان الحسيمة 162
درعة تافيلالت 160
فاس مكناس 101
بني ملال خنيفرة 96
الشرق 62
كلميم واد نون 50
الداخلة وادي الذهب 22
العيون الساقية الحمراء 18