الرصد الوبائي ليوم السبت … تسجيل 2552 حالة جديدة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 2552 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و 2318 حالة شفاء، و40 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضحت وزارة الصحة في نشرة “كوفيد-19” اليومية، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 99 ألف و816 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 79 ألف و8 حالة، بمعدل تعاف يناهز 77,5 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1795 حالة.

توزيع الحالات حسب الجهات:

الدار البيضاء سطات 1059

الرباط سلا القنيطرة 312

سوس ماسة 270

مراكش أسفي 240

طنجة تطوان الحسيمة 162

درعة تافيلالت 160

فاس مكناس 101

بني ملال خنيفرة 96

الشرق 62

كلميم واد نون 50

الداخلة وادي الذهب 22

العيون الساقية الحمراء 18