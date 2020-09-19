كورونا … أكثر من 19 ألف حالة نشطة منها 274 في الإنعاش

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 2552 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و2318 حالة شفاء، و40 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضحت وزارة الصحة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لكوفيد-19، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 99 ألف و816 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 79 ألف و8 حالات، بمعدل تعاف يناهز 79,2 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1795 حالة، ليستقر معدل الفتك في 1,8 بالمائة.

وتتوزع الحالات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة، بين كل من جهات الدار البيضاء-سطات (1059)، والرباط-سلا- القنيطرة (312)،وسوس-ماسة (270)، ومراكش-آسفي (240)،وطنجة-تطوان-الحسيمة (162).

كما تم تسجيل 160 حالة بجهة درعة-تافيلالت، و101 بجهة مكناس-فاس، و96 حالة بجهة بني ملال-خنيفرة، و62 بجهة الشرق، و50 بجهة كلميم-واد نون، و22 بجهة الداخلة-واد الذهب، و18 بجهة العيون-الساقية الحمراء.

أما توزيع حالات الوفيات، فيظهر، حسب نشرة الوزارة، تسجيل 13 حالة وفاة بجهة الدار البيضاء-سطات و5 بكل من جهتي طنجة-تطوان- الحسيمة وبني ملال-خنيفرة، و4 بجهة فاس-مكناس، و3 حالات وفاة بكل من جهات الرباط-سلا-القنيطرة وسوس-ماسة ودرعة-تافيلالت، و2 بكل من جهة مراكش-آسفي وجهة الشرق.

وأصبح معدل الإصابة التراكمي بالمغرب يناهز 275 إصابة لكل 100 ألف نسمة، ومؤشر الاصابة 7 لكل 100 ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، مع استثناء 21 ألف و322 حالة من كونها مصابة بالمرض، ليرتفع إجمالي الحالات المستبعدة إلى مليونين و266 ألف و365 حالة.

ويبلغ مجموع احالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا 19 ألفا و13 حالة، أي بمعدل 52,4 حالة لكل 100 ألف نسمة.

ويصل مجموع الحالات الخطيرة أو الحرجة الموجودة حاليا بأقسام الإنعاش والعناية المركزة، إلى 274 حالة، 39 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.