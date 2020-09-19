تطرقت جريدة الصباح قبل أيام، لمنع سلطات بلقصيري إجراء مباراة عمل بلقصيري ونادي الشباب الرياضي، لحساب الجولة 24 من بطولة الهواة القسم الثاني، بسبب عدم صدور نتائج تحليلات كورونا للفريق المستقبل، وإنما الحقيقة أن التحاليل المعنية تهم الفريق الضيف.

وتوصلت الصباح بتوضيحات جديدة بخصوص الموضوع، وتبين أن الأمر يهم تحليلات الفريق الضيف، وأن المباراة لم تجر في موعدها للسبب نفسه، وتم برمجتها مجددا الأربعاء المقبل.

وتعتبر المباراة هامة بخصوص شطر الشمال الغربي، إذ يسعى عمل بلقصيري لضمان صدارته البطولة والصعود، فيما يبحث نادي الشباب عن البقاء بالقسم ذاته.