الرصد الوبائي ليوم الثلاثاء … تسجيل 2121 حالة جديدة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 2121 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و 2077 حالة شفاء، و34 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضحت وزارة الصحة في نشرة “كوفيد-19” اليومية، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 90 ألف و324 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 71 ألف و47 حالة، بمعدل تعاف يناهز 77,5 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1648 حالة.

توزيع الحالات حسب الجهات:

الدار البيضاء سطات 924

الرباط سلا القنيطرة 245

مراكش أسفي 163

سوس ماسة 150

بني ملال خنيفرة 143

طنجة تطوان الحسيمة 122

درعة تافيلالت 108

الشرق 79

فاس مكناس 68

الداخلة وادي الذهب 49

العيون الساقية الحمراء 44