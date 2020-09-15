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الرصد الوبائي ليوم الثلاثاء … تسجيل 2121 حالة جديدة
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 2121 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و 2077 حالة شفاء، و34 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.
وأوضحت وزارة الصحة في نشرة “كوفيد-19” اليومية، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 90 ألف و324 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 71 ألف و47 حالة، بمعدل تعاف يناهز 77,5 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1648 حالة.
توزيع الحالات حسب الجهات:
الدار البيضاء سطات 924
الرباط سلا القنيطرة 245
مراكش أسفي 163
سوس ماسة 150
بني ملال خنيفرة 143
طنجة تطوان الحسيمة 122
درعة تافيلالت 108
الشرق 79
فاس مكناس 68
الداخلة وادي الذهب 49
العيون الساقية الحمراء 44