الملك يهنئ الرئيس البرازيلي بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية الفدرالية للبرازيل جايير بولسونارو، ، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني وأطيب المتمنيات للرئيس جايير بولسونارو بموفور الصحة والسعادة، وللشعب البرازيلي الصديق باطراد التقدم والإزدهار.

ومما جاء في برقية جلالة الملك ” كما أعرب لكم عن تثميني لما يجمع بين بلدينا من علاقات متينة قائمة على الصداقة والتعاون المثمر، مؤكدا لكم حرصي على مواصلة العمل سويا معكم من أجل توطيد هذه العلاقات، والارتقاء بها إلى أعلى المستويات، لما فيه مصلحة شعبينا الصديقين، وإسهاما في تعزيز التعاون جنوب-جنوب”.