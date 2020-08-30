“مقدم” يقاضي باشا كرسيف

تقدم عون سلطة سابق بكرسيف، بشكاية إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بوجدة، يطلب فيها التحقيق مع مسؤولين في السلطة المحلية والإقليمية، خاصة باشا المدينة، في ظروف وحيثيات تعريض حياة والديه للخطر بعد حرمانه من رخصة استثنائية لنقلهما للعلاج بفاس لارتباطهما بمواعيد طبية سابقا أدلى بما يؤكدها.

ويأتي الإجراء بعدما طرق المقدم “ر. ض” باب النيابة العامة بابتدائية كرسيف، دون جدوى، ملوحا بتقديم شكاية إلى رئيس النيابة العامة ووزير الداخلية، طلبا لتدخلهما لإنصافه ورد الاعتبار إليه ولوالديه المحرومين من التطبيب، بسبب رفض باشا المدينة الترخيص له بنقلهما إلى فاس، ما ضيع عليهما تلك المواعيد.

وتقدم المعني بطلب لرئاسة ابتدائية كرسيف، لكن طلبه رفض بمبرر “خروج الطلب عن نطاق مقتضيات الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية، وعن اختصاص رئاسة المحكمة”، بعدما طلب استصدار أمر قضائي يأذن لمفوض قضائي بمرافقته لمصالح باشوية كرسيف لاستجواب الباشا حول سبب رفضه الترخيص له.

وقال المشتكي إنه يتوفر على كل المبررات القانونية لضمان الترخيص له، بعدما تقدم بطلبه لدى الباشوية، بما فيها الوثائق المثبتة للمواعيد الطبية، إلا أن “مصالحها رفضت تسجيل الطلب” رغم حاجته الماسة لرخصة التنقل إلى فاس لتأمين علاج والديه اللذين يعانيان أمراضا مزمنة تتطلب تتبعا طبيا مكثفا.

وأوضح أن والده يعاني مرضا عضالا، كما والدته التي تعاني أمراض القلب والسكري وتستوجب التتبع الطبي بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس، إلا أن “الموظف المكلف بتسليم الرخص بالباشوية، أخبرني في اتصال هاتفي، أن الباشا رفض التوقيع على الرخصة بداعي لزوم تقديم طلب في الموضوع للعمالة”.

وأكد عون السلطة أنه توجه إلى الباشا طلبا للقائه لتوضيح الأمور وأن الرخص الاستثنائية من اختصاصه، إلا أنه “ظل يماطلني ويرفض استقبالي لأسباب غير قانونية”، معتبرا ذلك “شططا في استعمال السلطة ومحاولة لتصفية حسابات معي في أمور قانونية من حقي طلبها وتسلمها” بلغة شكايته لرئيس ابتدائية كرسيف.

حميد الأبيض (فاس)