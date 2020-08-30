اعتقال شباب بسبب عاشوراء بمراكش

أوقفت مصالح المنطقة الأمنية، التابعة لولاية أمن مراكش، أخيرا، أربعة شباب ظهروا في شريط فيديو يوثق لجلسة جماعية للدقة المراكشية، احتفالا بعاشوراء.

وأوضح مصدر مطلع أن عناصر الدائرة الأمنية المذكورة، تفاعلت مع شريط فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه عدد من الشباب بحي سيدي أيوب، وهم بصدد الاحتفال على إيقاعات فلكلورية بمناسبة اقتراب ذكرى عاشوراء، غير مبالين بالتدابير والإجراءات الاحترازية التي ينبغي احترامها في ظل حالة الطوارئ الصحية المفروضة ببلادنا، والظرفية الخاصة التي تعرفها المدينة.

وأضاف المصدر أن عناصر الأمن فتحت بحثا في النازلة، مكن من تحديد هوية أربعة شباب من ضمن المجموعة التي ظهرت في الشريط المتداول، جرى إيقافهم وإخضاعهم لتدابير الحراسة النظرية بتنسيق مع النيابة العامة لضرورة البحث والتقديم أمام العدالة، في أفق تشخيص باقي المخالفين.

عادل بلقاضي (مراكش)