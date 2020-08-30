أمزازي: سنضع التعليم الخصوصي تحت المراقبة

أمزازي: الحكومة مستعدة لجميع الاحتمالات وسنة بيضاء أو تأجيل الموسم مغامرة بالمستقبل

قال سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إن الصيغة المعتمدة (تعليم عن بعد- تعليم حضوري) ليست جامدة، أو نهائية، ويمكن أن تتغير حسب الحالة الوبائية، وبتنسيق مع السلطات العمومية في كل منطقة. وأوضح أمزازي في حوار مع “الصباح” أنه لا تعليم حضوريا بالمطلق في المناطق الموبوءة، مؤكدا أن الوزارة تدرس جميع الاحتمالات والفرضيات والاختيارات، حسب الحالة الوبائية، لكن دون مغامرة بالمستقبل، بتأجيل الموسم الدراسي، أو سنة بيضاء. وأكد الوزير أن المؤسسات الخصوصية لا يمكنها فرض نمط التعليم الحضوري بشكل قسري على الأسر، علما أن هذه المؤسسات ستراقب باستمرار من قبل الأكاديميات، للوقوف على مدى تطبيق الإجراءات والبروتوكول الصحي.

أجرى الحوار: يوسف الساكت – تصوير (عبد المجيد بزيوات)

< سياسيا، ألا يعد رمي الكرة في ملعب الآباء تهربا من المسؤولية؟

< لا أعتبره تهربا بالمطلق، بل إشراكا في مسؤولية اتخاذ القرار التربوي. وأريد التأكيد هنا على أن الوزارة تتحمل كامل مسؤوليتها في ضمان تمدرس التلميذات والتلاميذ في ظروف آمنة، ما نعمل عليه حاليا بكل جدية ومسؤولية.

إن منح الأسر إمكانية اختيار صيغة "التعليم الحضوري" يندرج، من جهة، في إطار مشاركة الأسر في القرار التربوي، ومن جهة أخرى، تجاوبا مع رغبة بعضهم في استفادة أبنائهم من هذا النمط نظرا لإكراهات شخصية، أو لعدم توفرهم على وسائل الولوج إلى التعليم عن بعد.

كما أن مشاركة الأسر في اتخاذ القرار سيكون لها دور هام في تحسيس الأطفال واليافعين بخطورة الفيروس وضرورة احترام التدابير الوقائية، ما سيساهم في التعبئة الوطنية لمواجهة الوباء.

< أعلنتم عن مخطط الدخول المدرسي بالصيغة المزدوجة التي أضحت معروفة لدى الرأي العام الوطني، ما هي الخطوات الإجرائية التي قامت بها الوزارة لتنفيذ هذا المخطط؟

< ارتباطا بالظرفية الحالية، وسيرا على النهج الذي اعتمدناه منذ بداية الجائحة، فقد كانت لي لقاءات مع المسؤولين المركزيين ومديري الأكاديميات الجهوية، سوف تتلوها اجتماعات تنسيقية على الصعيدين الجهوي والإقليمي مع كافة الفاعلين التربويين، من أجل تدقيق العمليات التدبيرية المرتبطة بتنزيل الصيغة التربوية المعتمدة، وكذا باحترام بروتوكول الإجراءات الاحترازية والصحية المعتمد من وزارة الصحة.

وأصدرت الوزارة "استمارة " التعبير عن الرغبة في الاستفادة من التعليم الحضوري ووضعتها رهن إشارة الأسر مباشرة من خلال خدمة "ولي" والتي توفرها منظومة "مسار".

كما أصدرت الوزارة مذكرة تأطيرية تحدد الإطار المرجعي المتعلق بتنزيل هذه الصيغة التربوية على مستوى المؤسسات التعليمية، ستكون مرفقة ببروتوكول صحي مدقق وشامل سيطبق على جميع المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية ومدارس البعثات الأجنبية.

وستعمل الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية، مع إشراك مديري المؤسسات التعليمية والمفتشين والأساتذة بعد تجميع ومعالجة الاستمارات المعبأة على وضع تنظيم تربوي يهم كل مؤسسة تعليمية على حدة وفق الخصوصيات المحلية وبتنسيق مع السلطات الترابية والصحية.

< ما هو السيناريو الذي أعدته الوزارة في حال تسجيل "رغبات التعليم الحضوري"، بما يفوق الطاقة الاستيعابية للمؤسسات التعليمية؟

< التعبير عن الرغبة في التعليم الحضوري بشكل مسبق، سيمكن الوزارة من معرفة عدد التلاميذ الذين سيستفيدون من التعليم الحضوري، ما يمكن من تكييف التنظيم التربوي والفضاءات بالمؤسسات التعليمية حسب الحاجة، علما أنه بالمناطق التي لا تعرف تسجيل أية حالة، أو بها أقسام مخففة يمكن اعتماد التعليم الحضوري بنسبة مائة بالمائة، عند التعبير عن في الرغبة ذلك من قبل الأسر.

كما تنبغي الإشارة إلى أن استفادة التلاميذ من تعليم حضوري، مشروطة بموافقة السلطات الترابية والصحية، أخذا بعين الاعتبار الوضعية الوبائية القائمة في الوسط الذي توجد فيه المؤسسة.

وفي حال وقع اختيار جميع الأسر في مؤسسة ما على التعليم الحضوري، فسيتم تفويج التلاميذ وتطبيق صيغة التناوب بين "الحضوري و"التعلم الذاتي بالمنزل"، من أجل احترام مسافة التباعد الجسدي مع تطبيق التدابير الاحترازية المعمول بها.

< ما هي الخطة البديلة التي أعدتها الوزارة في حال التغير المفاجئ، أو الطارئ لاختيارات أولياء الأمور؟

< في أي محطة من الموسم الدراسي المقبل، يمكن تكييف الصيغة التربوية المعتمدة على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو الجهوي، بتنسيق مع السلطات المحلية والصحية: أي المرور إلى التعليم بالتناوب، أو التعليم الحضوري، أو التعليم عن بعد فقط، على سبيل المثال الأحياء الموبوءة والمغلقة حاليا سيتم اعتماد "التعليم عن بعد" بها.

ومن أجل التنزيل الأمثل للصيغة المعتمدة، سيتم منح الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الصلاحيات اللازمة، تحت إشراف الولاة والعمال وبتنسيق مع السلطات الصحية لتكييف هذه الصيغة وفق الخصوصيات الجهوية والإقليمية.

التفويج في التعليم الأولي

< ما موقع التعليم الأولي من هذه التغييرات الطارئة، علما أن الأمر يتعلق بمشروع ملكي؟

بداية لابد من التأكيد على أن الوزارة تعمل على مواصلة أجرأة كافة المشاريع الملتزم بها أمام صاحب الجلالة نصره الله، ومن بينها التعليم الأولي الذي يوليه جلالته أهمية قصوى.

أما في ما يخص التعليم الأولي في علاقته بجائحة كوفيد-19 وحالة الطوارئ الصحية التي تعرفها بلادنا، فقد تأثر هو كذلك بهذه الظروف، وتوقف التعليم الأولي الحضوري خلال فترة الحجر الصحي، ومن أجل تمكين الأطفال المتمدرسين في هذا الصنف من التعليم من الاستفادة من أنشطة تربوية عن بعد، عملت الوزارة بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي انطلاقا من 21 أبريل الماضي على بث حصص تهم التعليم الأولي بالقنوات التلفزية.

ونظرا لأن التعليم الأولي يهدف بالأساس إلى تنمية الطفل عقليا وذهنيا ووجدانيا وحركيا وحسيا والارتقاء بذكائه وإعداده للتعليم الأساسي وتنشئته تنشئة اجتماعية، من خلال أنشطة في الغالب جماعية وبالتالي فلا يتعلق الأمر بدروس يتم تلقينها للأطفال. يتم التفكير حاليا في اعتماد التفويج بمؤسسات التعليم الأولي حتى لا يتم تجاوز العدد المسموح به، مع تطبيق تدابير وقائية صارمة، بدل إلغاء التعليم الحضوري بالنسبة إلى هذا المستوى التعليمي.

استطلاع موجه

< اقترح عدد من الشركاء تأجيل الموسم الدراسي، بل هناك استطلاع للرأي ساند فيه أكثر من 76 في المائة من المستجوبين هذا الطرح. كيف تفاعلتم مع ذلك؟

< هذا استطلاع للرأي أجري على صفحات التواصل الاجتماعي خلص إلى ما جاء في سؤالكم، ورغم التحفظ الذي يمكن أن نقدمه حول استطلاعات الرأي ومدى صدقيتها، وتعبيرها عن رأي المواطنين بكل واقعية، فإن هذا الاستطلاع لا يعدو كونه إجابة عن سؤال وضع بطريقة معينة يمكن الإجابة عنه بشكل مختلف، ويحتمل كلا الجوابين بالنظر للصيغة التي طرح بها.

لكن وإن كان الرأي القائل بالتأجيل لا يعبر إلا عن فئة قليلة ربما لا تعي صعوبة مثل هذا الاقتراح، ولا مدى الخسارة تربويا التي يتكبدها تلاميذنا عند تأجيل موعد الدخول المدرسي التي يصعب تداركها مستقبلا، فكل الدراسات والخبراء والمنظمات الدولية يؤكدون على أنه على سبيل المثال، العطلة الصيفية تفقد التلميذ تقريبا 30% من مكتسباته التربوية والتعليمية، فما بالك بتأجيل الدخول المدرسي لثلاثة أشهر، وما الذي سيضمن لنا تحسن الوضعية الوبائية، أو تفاقمها أكثر.

لذا كان من الواجب التحلي بالشجاعة، وتحمل المسؤولية الجماعية من أجل ضمان الخدمة التربوية لأبنائنا وبناتنا، بصيغ متلائمة مع ما نعيشه حاليا، وفق الخصوصيات المحلية وتطور الوضعية الوبائية. كما أن الصيغة المعتمدة ليست نهائية، أو جامدة، فيمكن العودة إلى التعليم الحضوري عند توفر شروط تنفيذه، أو اعتماد التعليم عن بعد فقط، حسب الوضعية الوبائية.

مغالطات لا أساس لها

< ما هي دفوعات الوزارة بشأن الاتهامات الموجهة إليها، ومنها أن الصيغة المزدوجة، تعد إرضاء فقط لأرباب التعليم الخاص، من أجل فرض تسجيل التلاميذ وأداء الرسوم والواجبات الشهرية؟

< ينبغي التأكيد على أن الأمر يتعلق بمغالطات لا أساس لها من الصحة، إذ لا يمكن بأي حال من الأحوال الدفع بمثل هذه الفرضيات. بالنسبة إلى الوزارة يعتبر التعليم الخصوصي مكونا من مكونات المنظومة التربوية، وعليه أن يقدم الخدمة التربوية في التزام تام بالقانون المعمول به.

وهو أيضا مدعو للمساهمة كالتعليم العمومي في ضمان دخول مدرسي في أحسن الظروف. أما اختيار التعليم الحضوري، أو عن بعد فهو متروك للأسر لتحديد الصيغة التي تناسبها سواء تعلق الأمر بمؤسسات التعليم الخصوصي أو العمومي. فلا فرق بينهما. وبالتالي لا يمكن لأي مؤسسة خصوصية فرض نمط التعليم الحضوري بشكل قسري على الأسر، بل هي مطالبة بتوفير الظروف الكفيلة بتقديم النمطين والاستجابة لاختيار الأسر، في احترام تام للبروتوكول الصحي الذي ستعده الوزارة.

كما أن الوزارة من خلال الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية، ستعمل على تكثيف المراقبة التربوية لهذه المؤسسات، إضافة إلى الزيارات التي ستقوم بها المصالح المختصة لوزارات الشغل والإدماج المهني والصحة والداخلية، من أجل الوقوف على مدى احترام التدابير الاحترازية والوقائية داخل هذه المؤسسات من خلال تطبيق البروتوكول الصحي.

مشروع لتحسين صورة "بريفي"



< ما هي إستراتيجيتكم لتغيير صورة قطاع التعليم الخاص واعتباره شريكا حقيقيا في الخدمة العمومية للتعليم وليس فقط مرتعا لبعض "موالين الشكارة"؟

< انطلاقا من مقتضيات القانون الإطار رقم 17/51، خاصة المادتين 13 و14، ترتكز إستراتيجية الوزارة من أجل تطوير التعليم الخصوصي على مجموعة من المحاور، أهمها، مراجعة وتحيين النصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة للتعليم الخصوصي ومؤسساته، وتعزيز تدابير تأطيرها ومراقبتها.

هناك أيضا تنظيم وتأطير العلاقة بين الأولياء وهذه المؤسسات، من خلال تحديد ومراجعة رسوم التسجيل والدراسة والتأمين والخدمات ذات الصلة، وتقنين وتأطير الاستفادة من هذه الخدمات، وتفعيل أدوار جمعيات آباء وأولياء التلاميذ، وتحفيز التعليم المدرسي الخصوصي من أجل تعزيز مساهمته في تعميم التعليم، سيما بالمجال القروي.

مرسوم "التعليم عن بعد" قريب

< أين وصل مشروع مرسوم ينظم التعليم عن بُعد؟ وما موقع الشركاء من مناقشة مضامينه واقتراح تصورات جديدة من أجل تجويده؟

استنادا إلى أحكام المادة 33 من القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، عملت هذه الوزارة على إعداد مشروع مرسوم في هذا الشأن، تم إدراجه ضمن لائحة مشاريع النصوص المكونة للمخطط التشريعي والتنظيمي للوزارة لتطبيق القانون-الإطار، وسيعرض في الأسابيع المقبلة على أنظار المجلس الحكومي، قصد التداول في مضامينه، بغية اعتماده خلال السنة الدراسية 2020-2021.

واستحضر هذا المشروع نتائج الدراسة التي قامت بها الوزارة لتقييم تجربة التعليم والتكوين عن بعد المعتمدة خلال فترة الحجر الصحي، لمواجهة التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لجائحة فيروس كورونا وانعكاساتها السلبية. وبالإضافة إلى تحديد حقوق وواجبات الأطر التربوية والتكوينية والإدارية والتقنية، نص هذا المشروع على إخضاع هذه الأطر، لتكوين أساسي ومستمر لتطوير مهاراتها وكفاياتها في هذا المجال. كما سيتم بموجبه إحداث مختبرات للابتكار وإنتاج الموارد الرقمية على المستوى الجهوي، وكذا تأطير كيفية إعداد الموارد الرقمية السمعية والبصرية الخاصة بالتعليم والتكوين عن بعد، فضلا عن إحداث لجان جهوية للإشراف على تتبع وتنمية وتطوير التعليم والتكوين عن بعد وتقييمه.

أما بخصوص سؤالكم حول المقاربة التشاركية، فقد تم التشاور مع المصالح المركزية واللاممركزة للوزارة، وكذا القطاعات الحكومية المعنية، سيما وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي ووزارة الثقافة والشباب والرياضة، فضلا عن استطلاع رأي بعض الخبراء والفاعلين التربويين.