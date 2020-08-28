الاعتقال الاحتياطي سبب اكتظاظ السجون

التامك يعتبر كثرة الأحكام بالمدد القصيرة انعكاسا سلبيا على إعادة تأهيل النزلاء

عزت المندوبية العامة للسجون، الاكتظاظ في المؤسسات السجنية بالأساس إلى “اللجوء المفرط للاعتقال الاحتياطي، الذي هو استثناء يكاد أن يكون قاعدة عامة، ذلك أن جنحا بسيطة يمكن أن تكون أيضا وراء الاحتفاظ بالمتهم في إطار الاعتقال الاحتياطي، ويتضح ذلك من خلال العدد الكبير للأحكام القاضية بالبراءة والعقوبات بالغرامات أو مع وقف التنفيذ”، وإلى كثرة الأحكام بالمدد القصيرة، وهو توجه ينعكس سلبا على عملية إعادة تأهيل السجناء لإعادة إدماجهم الاجتماعي، فغالبا ما تتكون فئة المحكومين بهذه المدد من ذوي السوابق والمتابعين من أجل جرائم صغرى، وهي فئة لا يكون للسجن أي تأثير ردعي عليها، وبالتالي، يبقى من الصعب إعداد برنامج تأهيلي أو إصلاحي خاص بها، وهناك أيضا غياب عقوبات بديلة للسجن، رغم أن مشروع القانون 15.73 المعدل والمكمل للقانون الجنائي أفرد أحكاما جديدة تروم إصدار عقوبات بديلة للعقوبات السالبة للحرية بالنسبة إلى الجرائم التي يعاقب عليها بالسجن لمدة تقل عن سنتين، غير أن هذا المشروع لم يدخل بعد حيز التنفيذ.

واعتبرت المندوبية في تقرير قدمته للجنة المكلفة بصياغة النموذج التنموي، أن هناك ارتفاعا مطردا لعدد السجناء الذي انتقل من 74.039 سجينا إلى 86.384 بين 2015 و2019، أي بمعدل زيادة 16.67%، علما أن المغرب سجل في 2019 معدل اعتقال بنسبة 0.23%، وهي نسبة لا تزال من بين أعلى المعدلات في العالم.

وأوضحت المندوبية العامة أن مشكل الاكتظاظ يعيق تنفيذ البرامج المتعلقة بأنسنة ظروف الاعتقال والتنفيذ الأمثل لمخططات إعادة تأهيل السجناء، كما يزيد من حدة هذه التداعيات استقرار الاعتمادات المالية السنوية المرصودة لقطاع السجون، مشيرة إلى أنه لمواجهة الاكتظاظ وتحسين ظروف الاعتقال، يتم اللجوء إلى توسيع حظيرة السجون ببناء مؤسسات جديدة بمعايير حديثة، غير أن فعالية هذا الإجراء تبقى غير كافية أمام التزايد المهول لعدد السجناء.

وأشار التقرير إلى أن التصدي لإشكالية الاكتظاظ، رهين بمعالجة المشاكل سالفة الذكر، في إطار سياسة عقابية واضحة المعالم، إذ رغم الضرورة الملحة التي يكتسيها الاعتقال الاحتياطي في بعض الحالات، فإن السلطات القضائية مدعوة أكثر من أي وقت مضى إلى مضاعفة الجهود من أجل ترشيد اللجوء إليه، “فلا بد من أن يكون التهديد حقيقيا وفوريا من أجل إقرار حرمان شخص ما من حريته، كما يجب وضع حد فاصل بين قرينة البراءة، التي تضمن حرية الأشخاص، واللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، مع ربط هذا الأخير بمدة تكون غير قابلة للتمديد”. وذكر التقرير أنه ينبغي إعادة النظر في العقوبات المفروضة على الجنح والجرائم الصغرى، جزءا من نهج متعدد الأبعاد لتقييم الآثار المترتبة عن اعتقال مرتكبي هذه الجرائم، حيث يمكن إلغاء تجريم بعض الجنح الأقل خطورة على المجتمع واستبدالها بتدابير أخرى تروم إعادة التأهيل والتهييء لإعادة الإدماج.

كريمة مصلي