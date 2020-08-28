بركان كورونا ينفجر بالنهضة

ارتفاع الإصابات بالفريق إلى 14 وحجر على «الواف» بسبب أربع حالات

كشفت التحليلات المخبرية التي خضع لها لاعبو وطاقم نهضة بركان، عن إصابتين إيجابيتين بفيروس «كورونا»، أول أمس (الأربعاء)، ليرتفع عدد الإصابات المؤكدة بالفريق إلى 14.

وارتفع عدد الإصابات في صفوف اللاعبين إلى 11، مقابل عنصرين من الطاقم الطبي وآخر من الطاقم التقني، يتلقون جميعا العلاج بمستشفى السعيدية، إذ قررت إدارة الفريق إجراء فحوصات كل يومين، إلى حين التأكد من خلو الفريق من الفيروس.

وعلمت «الصباح»، أن اللاعبين المصابين في الأيام الأولى تماثلوا للشفاء، بعد فترة وجيزة من العلاج، كما أن أغلبهم لم يشعر بأعراض كثيرة، في الوقت الذي يجري عزل باقي اللاعبين وأفراد الفريق بأحد فنادق السعيدية، لمنع اختلاطهم بالمصابين.

ومن المقرر أن تؤجل مباراة نهضة بركان أمام مضيفه رجاء بني ملال، المنتظر إجراؤها بعد غد (الأحد)، لحساب الجولة 25 من البطولة الوطنية، بسبب ارتفاع حالات الإصابة في الفريق.

من ناحية ثانية، أعلن الوداد الفاسي، الممارس بالقسم الثاني ، أن التحاليل التي خضعت لها مكونات الفريق، للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، أكدت وجود أربع حالات إيجابية، ثلاث في صفوف اللاعبين، وواحدة لمسؤول بالفريق .

وأوضح المكتب المسير للوداد الفاسي في بلاغ أن الفريق أجرى التحاليل المخبرية للكشف عن الفيروس، وفق البروتوكول المعتمد من قبل الجامعة، من أجل إجراء مباراته برسم الدورة27 من منافسات القسم الثاني أمام الراسينغ البيضاوي أول أمس ( الاربعاء)، فأكدت نتائجها إصابة ثلاثة لاعبين ومسؤول بالفيروس.

وتم إخضاع اللاعبين للحجر الصحي بأحد الفنادق، في انتظار إجراء تحاليل مخبرية جديدة لجميع المخالطين للحالات الأربع الإيجابية.

وأجلت المباراة التي كان مقررا أن تجمع الوداد الفاسي بالراسينغ البيضاوي أول أمس (الأربعاء) بالمركب الرياضي بفاس.

ويقيم الوداد الفاسي بأحد فنادق المدينة، تطبيقا لتوصيات الجامعة.

صلاح الدين محسن وخالد المعمري (فاس)