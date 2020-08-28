“كاف” تحسم مواعد نصف النهائي

لم تتوصل بأي طلب لاستضافة النهائي وستضطر لإجراء القرعة

توصل الرجاء الوداد، مساء أول أمس (الأربعاء)، من الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، بمواعيد وملاعب إقامة نصفي نهائي عصبة الأبطال اللذين يجمعانهما بالزمالك والأهلي.

وحدد بلاغ ل”كاف” الجمعة 25 شتنبر ابتداء من الثامنة، موعدا لاستضافة الرجاء للزمالك بملعب محمد الخامس، لحساب ذهاب المنافسة، في حين يستضيف الوداد الأهلي في اليوم الموالي، في التوقيت ذاته.

كما قررت الكنفدرالية إقامة مباراة الإياب بين الزمالك والرجاء، في ثاني أكتوبر المقبل، على أرضية ملعب برج العرب في الإسكندرية بداية من الثامنة، في حين يستقبل الأهلي الوداد على أرضية ملعب السلام بالقاهرة، في اليوم الموالي، بداية من الثامنة أيضا.

وذكر مصدر مسؤول داخل الوداد أن الفريق كان يتطلع لتأجيل مباراته أمام الأهلي، بسبب إصابة عدد من لاعبي بفيروس “كورونا”، إلا أنه توصل الأربعاء الماضي بمواعيد نصف نهائي العصبة، علما أن التاريخ النهائي ستحدده الوضعية الصحية للأندية المؤهلة إلى هذا الدور.

وستضطر “كاف” إلى اللجوء إلى القرعة، لتحديد ملعب نهائي عصبة الأبطال، في حال تأهل فريقين من المغرب ومصر.

ولم تتوصل الكنفدرالية بأي طلبات لاحتضان المنافسة لحد الساعة، لذلك قررت إجراء القرعة لاحتضان المباراة النهائية لأغلى المنافسات.

وقررت “كاف” إقامة النهائي بالمغرب في حال تأهل الوداد والرجاء، أو القاهرة إذا تأهل الزمالك والأهلي.

نور الدين الكرف