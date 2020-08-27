دخل قرار إغلاق الشواطئ التابعة لتراب عمالة إقليم الفحص أنجرة، الذي اتخذته السلطات المحلية، حيز التنفيذ اليوم الأربعاء.

وحرصت السلطات المحلية، في هذا السياق، على إغلاق جميع الشواطئ التابعة للإقليم التي تسجل توافدا كثيفا، وذك في إطار تعزيز التدابير الاحترازية الرامية إلى التصدي لانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وأوضح أحمد السني، مدير المصالح بجماعة قصر المجاز التابعة لإقليم الفحص أنجرة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن قرار إغلاق الشواطئ التابعة لإقليم الفحص أنجرة في محله على اعتبار أنه يروم الحفاظ على صحة المواطنين.

وتابع السني أن ساكنة الجماعة تؤيد هذا القرار الذي اتخذته السلطات المحلية في الوقت المناسب، مشيرا إلى أن القرار لا يشمل الأنشطة التجارية على مستوى كورنيش قصر المجاز وستواصل عملها بشكل طبيعي.

من جهتها، سجلت رحمة هيشو، عضو جمعية الساحل للتنمية والثقافة، أن هذا القرار يأتي في سياق التدابير الصحية الوقائية المتخذة من قبل السلطات المختصة للتصدي لانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأشارت إلى أن الجمعية قامت بحملة نظافة على مستوى شاطئ الدالية المشمول أيضا قرار الإغلاق، مسجلة أن الجمعية تحرص أيضا على تحسيس الساكنة بأهمية احترام هذا القرار الذي يصب في مصلحة الجميع.

من جهتهم، عبر عدد من ساكنة جماعة قصر المجاز، في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، عن تفهمهم لقرار إغلاق الشواطئ التابعة للإقليم، على اعتبار أن الحفاظ على صحة وسلامة الساكنة يحظى باهتمام بالغ من قبل السلطات المحلية.