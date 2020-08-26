استغلال جنسي لطفلة من زوج مربيتها

علّمها مختلف الأوضاع الجنسية وعمرها لا يتجاوز ثلاث سنوات ومارس عليها ببيت الزوجية

تعرضت طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات فقط، إلى الاستغلال الجنسي من قبل زوج مربيتها، الذي كان يستغل فرصة خروج زوجته وخلو البيت من جميع قاطنيه، ليمارس عليها الجنس، وهي العملية التي ظل يكررها طيلة مدة إقامة الطفلة في بيته، والتي تجاوزت شهرا.

واكتشفت صديقة للعائلة الأمر بالصدفة، حين كانت تتحدث إلى الطفلة، فأخبرتها بعفوية طفولية أن زوج المربية، الذي تناديه ب”بابا”، يحتك بها ويضع قضيبه على عضوها التناسلي الصغير، في وضعيات جنسية مختلفة، وهي الممارسات التي كان يقوم بها على سرير نوم زوجته، حين تخرج إلى التسوق أو قضاء أحد أغراضها. فما كان منها (الصديقة) سوى إخبار أم الطفلة، التي سارعت إلى عرضها على طبيب مختص، أثبت بعد الفحص أنها تعرضت لملامسات جنسية، قبل أن يبلغ الأمن الذي استدعى الأم واستمع إلى أقوال ابنتها ثم اعتقل زوج المربية، الذي يقطن بحي درب غلف بالبيضاء، ولا يتجاوز عمره 38 سنة.

وفي اتصال ل”الصباح”، مع صديقة العائلة، التي تحتضن اليوم الطفلة في منزلها بالحي نفسه، أوضحت أن الصغيرة تعيش حالة غير صحية، بعد أن تعودت على تلك الممارسات، إلى درجة أصبحت تضع أصبعها على عضوها الصغير من أجل استثارته، مضيفة أنها لاتتركها أبدا بدون حفاظات، وتحاول ما أمكن أن تراقب كل حركاتها في انتظار عرضها على طبيب نفسي أو مختص.

من جهته، أنكر زوج المربية، التي تحتضن في بيتها بين الفينة والأخرى، أطفال نساء يلجأن إليها لرعاية أبنائهن، بمقابل، أثناء غيابهن للعمل أو لقضاء أغراضهن، جميع المنسوب إليه، قائلا إن الطفلة “محفظينهاشنو تقول”، وهو ما لم يقنع قاضي التحقيق، الذي استمع إلى الصغيرة أكثر من مرة وهي تحكي بالتفصيل الممل، الممارسات الجنسية التي كانت ضحيتها. المربية أيضا متمسكة ببراءة زوجها، ورفضت جميع النصائح بعرض ابنيها على طبيب للاطمئنان على سلامتهما، إذا كانا يتعرضان أيضا لتلك الممارسات المريضة. ويحاول محامي المتهم، التفاوض مع والدة الطفلة، التي لا يتجاوز عمرها عشرين سنة، والتي أنجبتها في ظروف مأساوية، من أجل التنازل لزوج المربية، خاصة أن الأمر لم يصل إلى “اغتصاب كامل”، في الوقت الذي تصر صديقة العائلة على أن تتم معاقبة المتهم بأشد أنواع العقوبات حتى يكون عبرة لمن لا يعتبر، لأن ما اقترفه في حق هذه الطفلة الصغيرة جريمة بشعة.

نورا الفواري