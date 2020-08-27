مقاولون في ورطة الجماعات

تحركات تضغط لصالح أصحاب شركات استدعتهم الفرقة الوطنية للتحقيق في صفقات مشبوهة

لم يتأخر المدانون من قبل إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، في التحرك للتأثير على سير تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع مقاولين، بخصوص الملفات المتعلقة بخمس جماعات ترابية، أحالها الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، بسبب تضمنها “أفعالا من شأنها أن تكتسي طابعا جنائيا لاتخاذ ما يلزم بشأنها”.

وعلمت “الصباح” أن رئيس مجلس إقليمي سافر على وجه السرعة إلى الصويرة لعقد اتصالات مع مسؤولين سابقين في دائرة نفوذه، مدعوما من قبل مقاول معروف مقرب من قيادة حزب في المعارضة.

ووقف قضاة المجلس الأعلى للحسابات على اختلالات في عدد من الجماعات الترابية، كما هو الحال بالنسبة إلى المجلس الإقليمي لكلميم، الذي تورطه وثائق متعلقة ببعض الصفقات والعقود وبيانات غير صحيحة في ما يخص نوعية النشاط المزاول، من قبل الشركات المتنافسة، وتقييد إحدى هاته الشركات بالسجل التجاري.

وأحال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات ملف المجلس المذكور ضمن ملفات تتعلق بخمس جماعات ترابية على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بعدما جرى اكتشاف الأفعال موضوع الإحالة، والتي قد تستوجب عقوبة جنائية وفق بلاغ للمجلس الأعلى للحسابات، صادر في إطار ممارسة المجالس الجهوية لاختصاصاتها في مادتي التدقيق والبت في الحسابات والتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.

وكشفت مصادر “الصباح” أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية باشرت التحقيقات بشأن ملف المجلس الإقليمي لكلميم، وأن الصفقات موضوع التحقيق لم تراع القوانين الجاري بها العمل، إذ تكفلت الشركات بأنشطة لا تدخل ضمن اختصاصاتها، وتم تمرير صفقات مشبوهة إلى مقربين، بالإضافة إلى تلاعبات في الميزانيات المخصصة للعمال المياومين، وكذا الخروقات المتعلقة بدعم الأســــــر المعوزة منذ بداية الجائحة، التي تسلمت ملفها النيابة العامة لجرائم الأموال.

وينتظر أن تشمل التحقيق توقيعات على صفقات تمت خلال الولاية الجارية لفائدة جمعيات استفادت من مصاريف ونفقات وصفقات في حاجة إلى تبرير قانوني، دون الخضوع لدورية وزير الداخلية التي تحدد طرق صرف الدعم العمومي ، بالإضافة إلى أغلفة دعم عمومي تثير حالة التنافي على اعتبار أن بعض المستفيدين أعضاء بالمجلس.

وسقطت شركات في مستنقع ريع الجماعات عبر تلاعبات في الأشغال المنجزة، وقفت عليها لجنة افتحاص وتدقيق من قبل المفتشية العامة لوزارة الداخلية زارت المجلس الإقليمي في وقت سابق، وأنجزت تقريرا تضمن خروقات، رصدت كذلك من قبل المجلس الجهوي للحسابات بكلميم في إطار فحص مالية وطرق تدبير المجلس، وبناء على تلك التقارير رفع جطو تقريره إلى محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة.

وكشفت تقارير اللجان التابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية، وقضاة المجلس الجهوي للحسابات عن خروقات وفضائح مالية طالت ميزانية المجلس الإقليمي لكلميم، وفضحت استعمال رئيسه للمال العام، الذي اؤتمن عليه لإرضاء المقربين منه، في الوقت الذي يبخل فيه على الجمعيات المدنية الجادة والنشيطة بالدعم، تحت ذرائع وتعليلات واهية.

ياسين قُطيب