جلسة خمرية تنتهي ببتر يد

تسبب جانح في بتر يد ابن عمه، صباح الاثنين الماضي، بحي الفرح بالبيضاء، بعد أن وجه له طعنة بسيف، إثر خلاف بينهما خلال جلسة خمرية بمنزل عائلتهما.

وأكدت مصادر “الصباح”، أن الضحية نقل في حالة حرجة إلى المستعجلات، وتم وضع اليد المبتورة في كيس خاص، إذ من المرجح أن يخضع لعملية جراحية دقيقة لإعادتها، ستشرف عليها أطر طبية متخصصة.

وأفادت المصادر أن المتهم وهو من ذوي السوابق ومعروف بعدوانيته المفرطة بالحي، كان على علاقة متوترة مع ابن عمه، وهو مهاجر سابق، إذ سبق أن دخلا في خلافات وصراعات قوية كان أفراد عائلتهما يتدخلون لإخمادها.

وأضافت المصادر أن المتهم وابن عمه، كانا في جلسة خمرية بمنزل العائلة، بحضور بعض الأصدقاء، وفي الصباح الباكر، نشب بينهما خلاف حاد، تطور إلى تلاسن وعراك حاد، استل فيه كل طرف سلاحا أبيض.

ورغم محاولة أفراد العائلة والأصدقاء التدخل لإخماد هذه المواجهة التي كانت تنذر بوقوع الأسوأ، بسبب حالة الهيجان التي كان عليها الطرفان، فإن العراك احتد بشدة، وشرع كل منهما في تسديد الطعنات لخصمه، قبل أن يوجه المتهم طعنة إلى يد ابن عمه، تسببت في بترها في الحال، ليسقط على الأرض في حالة حرجة.

وتمكن المتهم من الفرار إلى وجهة مجهولة، في حين أشعر الجيران مصالح الأمن بالجريمة، فحلت مرفوقة بعناصر الوقاية المدنية، التي قدمت إسعافات أولية للضحية لوقف النزيف، قبل وضع اليد المبتورة في كيس بلاستيكي خاص، ونقله إلى المستعجلات لإخضاعه لعملية جراحية. وشنت عناصر الأمن حملات واسعة بالمنطقة لاعتقال المتهم، كما تم فتح تحقيق أولي بالاستماع إلى أقارب الضحية والمتهم، وأصدقائهما للوقوف على أسباب نشوب النزاع بين الطرفين، والذي انتهى ببتر يد أحدهما.

مصطفى لطفي