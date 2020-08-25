عريضة للفنانين والمبدعين تؤكد الثقة في مؤسسات الدولة

أطلق عدد من الفنانين والمبدعين المغاربة عريضة تحمل شعار “الفنانون والمبدعون المغاربة يثقون في مؤسسات الدولة”.

وقال أحد الموقعين على العريضة إن عدد الموقعين فاق 700 على بعد ساعات قليلة على انطلاقها، ومازالت مفتوحة لضم توقيعات أخرى.

وقال الموقعون على العريضة إنه في “يوم عاشر غشت 2020، وقع “400 فنان مغربي” عريضة نشرت على نطاق واسع من قبل وسائل إعلام دولية، وهي العريضة، التي تحمل عنوان “هذا الظل هنا”، تنتقد ما تسميه حملات ‘الاعتقال السياسي والمضايقات والقمع'”.

وأضاف أصحاب العريضة الجديدة أنه “إذا كنا نحترم رأي والتزام بعض الفنانين الموقعين على العريضة، فإننا بالمقابل نتأسف لكون الغالبية العظمى من الأسماء التي تشكل 400 موقع على هذه العريضة ليسوا بالمعنى الدقيق للكلمة فنانين معروفين بتأليفهم وكتابتهم ورسمهم ونحتهم أو أنهم أثروا بإبداعاتهم التراث الثقافي والفني. كما نأسف لاستغلال هذه العريضة من خلال الإيحاء بأن عددا كبيرا من الفنانين المغاربة موافقون على مضمونها”.

ويؤكد الموقعون على عدم موافقتهم على “مضمون العريضة الموقعة من قبل 400 فنان وشجب طابعها غير المتوازن وتحاملها على مؤسسات الدولة”. كما أنهم يدينون ب”استغلال الفنانين المغاربة “، مما يوحي بأن الفنانين والمبدعين في هذا البلد يتم تعبئتهم بالمئات ضد القمع المزعوم للحريات، وبالتالي تضليل الرأي العام الوطني والدولي”.

وأوضح الموقعون أن العديد منهم “ناضلوا من أجل الحريات خلال سنوات الرصاص ويدركون المسار الذي حققه المغرب في مجال احترام حقوق الإنسان”، ودعوا إلى “النقد البناء وليس إطلاق المواقف التي يمكن أن يستغلها هؤلاء الذين يحاولون استهداف بلادنا”.

وتضم اللائحة الأولية للتوقيعات أسماء وازنة في الساحة الفنية المغربية، مثل عبد الوهاب الدكالي وعبد الهادي بلخياط ونعيمة سميح ولطيفة رأفت ونعمان لحلو ومحمد الغاوي ومحمود الإدريسي.

ووقعت على العريضة أيضا أسماء مشهورة في عالم الغناء الشعبي مثل الحاجة الحمداوية وعمر السيد ونجاة اعتابو وزينة الداودية، وأيضا ملحنون ومنتجون معروفون وقعوا أيضا على العريضة، مثل ريدوان وحسن القدميري وعبد العاطي أمنا.

وانضم إلى العريضة فنانون مشهورون عالميا مثل محمد المليحي وعبد الكبير ربيع ومهدي قطبي وإكرام قباج وناجية ميحادجي.

كما تضم اللائحة أيضا كتابا وشعراء مثل الشاعر مصطفى النيسابوري، عضو مؤسس لمجلة “أنفاس” الشهيرة والكاتبة رجاء بنشمسي. كما تضم مهندسين معماريين، مثل رشيد الأندلسي وفكري بنعبد الله ورشيد بوفوس، ومخرجين مغاربة معروفين، منهم لحسن زينون ومحمد شويكة وإدريس الروخ.

وفي عالم الأزياء والتصميم نجد من بين الموقعين أسماء معروفة مثل فضيلة الغادي وألبير واكنين وهشام لحلو. كما وقع العريضة ممثلون وكتاب مسرحيون مرموقون مثل محمد الجم ونزهة الركراكي وعبد الخالق فهيد ونعيمة إلياس.

وكشفت القائمة الأولية للموقعين على العريضة الجديدة القوى الحقيقية للإبداع الفني في المغرب.