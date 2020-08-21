بن عبد القادر: المغرب سعى إلى تطويق الظاهرة الإرهابية

أكد محمد بنعبد القادر، وزير العدل أن المغرب تمكن خلال 17 سنة الماضية من مراكمة تجربة مهمة في التصدي لظاهرة الإرهاب حظيت بإشادة دولية، مشيرا إلى أن الاستراتيجيات التي يعتمدها المغرب لمكافحة الإرهاب والوقاية من التطرف.

وأشار بنعبد القادر، في كلمة له خلال ترؤسه لقاء علميا حول “مساندة ودعم ضحايا الإرهاب، مقاربات متقاطعة” تخليدا للذكرى الثالثة لليوم العالمي لضحايا الإرهاب، الذي خصصت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 21 غشت من كل سنة للاحتفال به، بموجب قرار صادر في 19 دجنبر 2017، أن هذا التاريخ هو بمثابة تكريم ودعم لضحايا الإرهاب والناجين منه، وأن المملكة سعت جاهدة إلى تطويق الظاهرة الإرهابية والتصدي لها، معتمدة في ذلك مقاربة شمولية فعالة وناجعة، وحرص المملكة على اعتماد سياسة جنائية متقدمة في هذا المجال، تتميز بخاصيتي التحوط والاستباقية، وقادرة على مواجهة الخطر الإرهابي واجتثاثه في المهد.

واعتبر الوزير أن انخراط المغرب في الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب يعكس بجلاء المكانة التي يحظى بها ضمن المنتظم الدولي، الذي طالما أشاد بنجاعة التجربة المغربية وبتعاونه البناء في مجال المكافحة والوقاية من الإرهاب والتطرف. وخلص إلى أن مسار تعزيز الحماية المخصصة لضحايا الإرهاب مفتوح على كافة المبادرات التي من شأنها الإسهام في إيجاد الحلول القادرة على تجاوز مآسي الإرهاب، والوصول إلى بلورة ممارسات ومبادرات فضلى لدعم ومساندة الضحايا والتضامن معهم.

كريمة مصلي