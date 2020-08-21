307 جلسة عن بعد في خمسة أيام

بلغ مجموع الجلسات التي أدرجت عن بعد، في الفترة الممتدة من 10 إلى 13 غشت الجاري، 307 جلسات عن بعد أدرجت بها 5956 قضية.

وأكد المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن هذه المحاكمات عن بعد استفاد منها ما مجموعه 6878 معتقلا، وذلك في احترام تام للضمانات الواجبة والتدابير الصحية الحمائية اللازمة.

وأفاد المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في بلاغ له أنه “في إطار حرصه على تتبع وتفعيل المحاكمات عن بعد كخيار استراتيجي خلال مرحلة الطوارئ الصحية؛ يوازن من خلاله بين حق المعتقلين في محاكمة عادلة وفق كل الضمانات القانونية الواجبة، وبين واجب استمرار المحاكم في أداء التزاماتها ومهامها الدستورية والحقوقية وفق التدابير الصحية والاحترازية التي تضمن صحة وسلامة الجميع”.

وأضاف المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن “الإعلان عن هذه الحصيلة الإيجابية يأتي تكريسا للحق في المعلومة ولقيم الشفافية والانفتاح والتواصل التي دأب المجلس على تكريسها”، مشيرا إلى أن هذه المؤشرات الرقمية الموضوعية تحققت نتيجة للجهود المبذولة المتواصلة لمختلف الشركاء من سلط ومؤسسات ومهنيي العدالة من أجل استمرار نجاح هذا المشروع المتميز في أداء النتائج المرجوة منه وتطوير آلياته وتجويدها ليكون في مستوى التطلعات والانتظارات.

وأكد البلاغ، على ضرورة الالتزام التام واليقظة والتعبئة الشاملة من أجل التقيد داخل فضاءات المحاكم بكافة التدابير الصحية والاحترازية لمواجهة تفشي وباء فيروس كورونا، وذلك دون أي تراخي أو تساهل حفاظا على صحة وسلامة الجميع.

كريمة مصلي