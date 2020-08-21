حكومة تحلم بتحقيق معدل نمو 5.4 في المائة في2021

بدا سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، حالما، وهو يوقع على منشوره الموجه إلى الوزراء، مدعيا أن الإقتصاد الوطني، سيحقق معدل نمو في حدود 5.4 في المائة في2021.

ولم يقدم رئيس الحكومة معطيات واقعية تدل على إمكانية تحقيق هذه النسبة في ظل حدوث إنكماش للاقتصاد الوطني خلال العام الجاري بناقص5 في المائة، جراء تأثير التداعيات السلبية لوباء كورونا.

وظهرت نسبة5.4في المائة مبالغ فيها بالنظر إلى تراجع كل القطاعات الإنتاجية، والصناعية، والخدماتية، والفلاحية، وكذا تراجع مبادلات المغرب مع دول الإتحاد الأوربي في مجال التصدير خاصة لقطاع السيارات والطائرات.

وتوقع رئيس الحكومة في منشوره الوزاري، موسما فلاحيا متوسطا في حدود70 مليون قنطار، ما يعني صعوبة تحقيق معدل نمو في حدود5.4في المائة، اذ يحتاج الإقتصاد العالمي لثلاث سنوات كي يخرج من دائرة تأثير كورونا وهو ما يحتاج إليه الإقتصاد المغربي.

ويعول محمد بنشعبون، وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، على زحزحة الركود الاقتصادي من خلال تعبئة 120مليار درهم ،عبر مراحل وبتمويل مختلط من الميزانية العامة، ومساهمة البنوك، وسوق الرساميل.

و أعلن بنشعبون، قرب خروج المغرب إلى السوق الدولية قصد الإستدانة مجددا، بعدما استعملت الحكومة الخط الائتماني لصندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليار دولار، ما يعادل 3 آلاف مليار سنتيم، ما يعني تحملا ماليا صعبا للميزانية العامة لأداء الديون التي تجاوز ت نسبة 75 في المائة، من الناتج الداخلي الخام .

وتوقع البنك الدولي أن يحقق المغرب نسبة نمو لا تتجاوز 3.4 في المائة بناقص 2 نقاط عما عبر عنه العثماني الذي يظهر أنه يحلم فقط.

أحمد الأرقام