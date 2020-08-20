“وزيعة” المناصب تهز مجلس المستشارين

في الوقت الذي يعيش فيه البرلمان على تداعيات فضيحة تعيينات هيأة ضبط الكهرباء التي أنعم بها رئيسي المجلسين على مقربين حزبيين في تجاوز واضح للعرف والأخلاقيات السياسية المعمول بها في هذا الباب، بدأت رائحة فضيحة أخرى تتسرب من ردهات مجلس المستشارين الذي يعيش عطلة سياسية وإدارية خلال شهر غشت الجاري.

واستنادا الى مصدر برلماني، فإن الفضيحة تتعلق بتعيينات وصفت بالريع السياسي على مشارف نهاية الولاية التشريعية.

وشهد مجلس المستشارين الثلاثاء الماضي، وبشكل سري موقف غريب يؤشر على نية تهريب قرارات في غياب تام لمستشاري وموظفي الغرفة الثانية، وذلك بانعقاد اجتماع لجنة البت في ترشيحات للإعلان على نتائج البت في ترشيحات لمناصب عليا ظلت معلقة لأكثر من سنة دون تقديم أية مبررات لهذا التأخير الذي يتعارض مع مقتضيات النصوص القانونية الجاري بها العمل.

وحسب مصادر موقع “الصباح”، فإن خلفية عدم البت في الترشيحات لأزيد من سنة راجع إلى عدم توافق أعضاء نافدين بمكتب المجلس على ” وزيعة سياسية وقراباتية” تضمن للجميع حصته من “الكعكة”، وهو ما استدعى إضافة مناصب عليا أخرى تم توفيرها بعدما تمت إقالة أطر عليا كفأة على مشارف الإحالة على التعاقد، ما أثار غضبا عارما في صفوف أطر المجلس، كما سبق أن أثارت ذلك “الصباح” في خبر نشرته خلال شهر شهر يوليوز المنصرم.

وتؤكد المصادر نفسها، أن غنائم مناصب مستشار عام، المماثلة لمنصب المدير مركزي في وضعيتها الإدارية والمالية، سيستفيد منها في مرحلة أولى محظوظون و “محظوظات” محسوبون على بنشماش وخليفته الثالث في حين سيحظى كل من الفريق الاستقلالي والتجمعي من حصتيهما خلال تعيينات لاحقة.

ويرتقب أن تحدث هذه “الوزيعة”، التي وصفتها مصادر برلمانية بأنها سابقة في العهد الجديد، اذ لم يسبق لأية لجنة ترشيحات أن جمدت نتائج عملها لأزيد من سنة وعادت للإعلان عليها في ظرفية عطلة، ستحدث رجة غير مسبوقة ستنضاف إلى “الزلزال السياسي” الذي أحدثته فضيحة “ريع الكهرباء”.

يذكر أن مرسوم التعيين في المناصب العليا يحدد خمسة عشر يوما بعد إجراء المقابلات كأجل أقصى لتقديم لجنة الترشيحات لاقتراحات التعيين في المناصب المتبارى بشأنها.

عبد الله الكوزي