تجريب لقاح الصين على المتطوعين المغاربة

سيوقع خالد آيت الطالب، وزير الصحة، اتفاقية مع المسؤولين الصينيين تنص على تجريب لقاح ضد كورونا.

وسيتم تجريب اللقاح على المغاربة المتطوعين وفق القانون في اطار اجراء التجارب السريرية، كما تفعل كل دول العالم، وهو ما يسمح للمغرب بالحصول على كميات منه لحظة ظهور فعاليته في صد وباء كورونا.

وسبق للوزير أن أكد سابقا أن الترسانة القانونية المغربية تسمح باجراء تجارب سريرية تساعده على ضمان جرعات منه لتغطية التراب الوطني، ولما لا صناعته باتفاق مع منتجيه.

أحمد الأرقام