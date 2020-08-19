آيت منة: أثق في لاعبينا ولم أتحدث عن العقود

نفى هشام ايت منة، رئيس شباب المحمدية، نيته عدم تجديد عقود اللاعبين الحاليين، وجلب اخرين.

وقال ايت منا في تصريح “الصباح”، “لم أدل بأي تصريح حول موضوع العقود، ونثق في كل لاعبينا،وهم يعرفون ذلك. وبفضلهم وصلنا إلى ما وصلنا اليه. وسنحقق هدفنا، لكن هناك من يريد التشويش علينا في هذا التوقيت”.

وأضاف آيت منا “نحن فعلا نريد تعزيز صفوف الفريق للمنافسة على الادوار التي يستحقها ناد كبير من حجم شباب المحمدية، لكن اقول تعزيز،وليس تغيير، والتعزيز أوالتدعيم سيكون في حدود خمسة لاعبين، كما اقول دائما”.

ع.م