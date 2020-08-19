لقجع للزيات: لست مسؤولا عن المؤجلات

تبرأ فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، من احتجاجات جواد الزيات، رئيس الرجاء الرياضي، خلال اجتماع المكتب رؤساء الأندية، أمس (الثلاثاء)، لتدارس إجراءات استئناف البطولة الوطنية.

وعلمت “الصباح” أن الزيات حاول استفزاز لقجع من خلال، احتجاجه على تأجيل مباراة سريع وادي زم، لحساب الجولة 22 من البطولة الوطنية، بسبب ظهور بعض حالات الإصابة في صفوف لاعبي منافسه، وعدم اتخاذ قرار مماثل في مباراة الفريق أمام المغرب التطواني، رغم ظهور حالات إيجابية في صفوف الأخير.

ورد لقجع على الزيات أنه ليس المسؤول عن تأجيل المباريات، بسبب ظهور حالات إيجابية في بعض اللاعبين، وأن القرار تتخذه السلطات المختصة، خاصة وزارتي الداخلية والصحة، اللتان تملكان السلطة، لإيقاف أي نشاط شكل خطرا على سلامة المواطنين، كيفما كان نوعه.

وأضاف لقجع أنه لا يملك سلطة اتخاذ مثل هذه القرارات في هذه الظروف التي تعيشها المملكة، وأن مهمته الأساسية تنحصر في توفير الظروف الملائمة، لإتمام منافسات البطولة الوطنية.

وبخصوص تخوف الزيات من اقتراب موعد نصف نهائي عصبة الأبطال الإفريقية، قبل إتمام البطولة الوطنية، أكد لقجع أنه يضمن له هذا الأمر، وانتهاء منافسات البطولة الوطنية، قبل حلول موعد إجراء نصف نهائي عصبة الأبطال.

وأوضح لقجع للزيات، أن تاريخ عصبة الأبطال الإفريقية بالإمكان تغييره، إذ أن الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، لم تستقر على تاريخ محدد في كل مرة، وغيرت موعده في أكثر من مناسبة، وأنه لا يستبعد وقوع الأمر ذاته، هذه المرة أيضا، مشيرا إلى أنه سيعلم كل ما باستطاعته، لضمان انتهاء البطولة، قبل اقتراب موعد عصبة الأبطال.

صلاح الدين محسن