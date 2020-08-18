حزب “ينشط” بالمال العام

لم يجد متعهدو حفلات وشركات تواصل بدا من مطالبة رئيس جماعة تسلم السلطة حديثا، بعد عزل خلفه من قبل سلطات عمالة تيط مليل مديونة، بأداء فواتير يصل مجموعها إلى 70 مليونا مقابل خدمات التزم الرئيس المخلوع بأدائها من ميزانية الجماعة، مع أنها تتعلق بمصاريف أنشطة تنظيمية لحزبه.

وتتضمن الفواتير المسجلة باسم الرئيس السابق ثمن كراء مئات الكراسي من نوع «رويال» وخيمتين كبيرتين من النوع المخصص لاحتضان التجمعات الكبرى بما مجموعه 47 مليون سنتيم، بالإضافة إلى مئات المحافظ الإشهارية وما تشمله من وثائق حزبية، التي تم توزيعها في نشاط تنظيمي لحزب الرئيس المخلوع بمكناس. وينتظر أن يلجأ الممونون والمتعهدون إلى القضاء، بعدما رفض الرئيس الجديد التوقيع على أداء مستحقاتهم، بذريعة أن الأمر يتعلق بنفقات غير قانونية لا يمكن صرفها من المال العام، على اعتبار أنها من صميم المصاريف، التي تؤدى من مالية الحزب، وليس من ميزانية المجالس التي يرأسها أعضاؤه.

وتكشف الرقابة الإدارية على النفقات الجماعية عدة تجاوزات في ظل إكراهات تواجه الإنفاق العام المحلي، من خلال فرض تقليص النفقات، خصوصا في المجالات التي تعتبر غير ضرورية في الوقت الراهن، بسبب تدني مستوى المداخيل العمومية، وحتمية ترشيد الإنفاق العام، مع ضمان الحد الأدنى للنفقات الموجهة لاستمرارية المرافق العمومية.

ي. ق