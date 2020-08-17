مقاضاة لطيفة التونسية

الوعد… تألق في الشرق (الحلقة الأخيرة)

تألقت عائشة الوعد في الساحة الفنية المصرية وقدمت أعمالا كثيرة من توقيع كبار الملحنين، من بينهم بليغ حمدي وحلمي بكر وسامي الحفناوي ومحمد الموجي. فتح جميل عواد، مدير أعمال الوعد، الباب أمامها لدخول عالم الشهرة بحكم علاقاته الكبيرة، فكانت من بين الفنانات اللواتي تألقن في الشرق. في الحلقات التالية تقرب عائشة الوعد قراء “الصباح” من محطات متعددة من مسارها الفني وعلاقاتها بعدد من الفنانين.

إنجاز: أمينة كندي

خلاف مع والد الفنانة أنغام وتعاطف الجمهور المصري معها

استمرت الفنانة عائشة الوعد بعد ذلك في طرح مجموعة من الأغاني، من بينها “ما بعتبوش” للملحن حلمي بكر و”ما يصعبش عليكم” و”الضمير” وغيرها من الأغاني، التي ساهمت في تحقيقها انتشارا في الساحة الفنية.

بعد أزيد من ستة أشهر من طلاق الفنانة عائشة الوعد من زوجها الإسباني، تعرفت على زوجها الثاني الإيطالي، الذي انتقلت للعيش رفقته بلبنان.

“تلقيت اقتراحا للزواج من ممثل معروف بمصر بعد طلاقي من زوجي الإسباني، لكنني رفضت وبعد ستة أشهر وافقت على الارتباط بزوجي الحالي ذي الأصول الإيطالية”، تحكي الوعد، التي تؤكد أنه اعتنق الإسلام.

“كان هناك فرق كبير بين زواجي الأول والثاني، فاتضح في تجربتي الأولى أنني كنت ألعب دور الزوجة التي ينبغي أن ترافق شريك حياتها في لقاءات رسمية بحضور ديبلوماسيين ولم يكن يهتم كثيرا بحياتي الفنية، خلافا لزوجي الثاني، الذي يقدر كثيرا المرأة ويحترمها، والذي يشجعني باستمرار ويسعى دائما إلى إدخال السعادة إلى قلبي”.

عاشت عائشة الوعد سنوات بلبنان رفقة زوجها رجل الأعمال الإيطالي، الذي انتقلت رفقته بعد ذلك للمملكة العربية السعودية، حيث توقفت لفترة طويلة عن الغناء.

“كنت في شبه عطلة من الغناء بحكم منع إحياء أي حفلات، كما أنني اعتمرت رفقة زوجي عدة مرات”، تحكي الوعد، التي ظلت تنتقل إلى دول عربية وأوربية بين الفينة والأخرى، من أجل إحياء حفلات بها.

وتحكي عائشة الوعد أنه بعد عودتها رفقة شقيقها ومدير أعمالها مهدي عبده من السعودية إلى مصر تفاجأت بأغنيتها “ما بنسكش”، تبث على أثير الإذاعات بصوت الفنانة لطيفة التونسية وبتوزيع موسيقي جديد.

“اتصلت بعبد الوهاب محمد وأخبرته بالموضوع فطلب مني ألا أغضب وأنه سيقدم لي أغنية بدلا عنها”، تقول الوعد، التي غضبت كثيرا ورفعت دعوى قضائية ضد لطيفة التونسية.

“فعلا أنصفني القضاء المصري وكان الحكم لصالحي، فقد منعت لطيفة التونسية من أداء الأغنية”، تقول الوعد، التي تعاونت بعد ذلك مع عبد الوهاب محمد في أغنية “قلبي مسافر” من كلماته ومن ألحان سامي حفناوي.

وكان من بين الأمور التي أغضبت عائشة الوعد كثيرا، ما قام به محمد سليمان، والد الفنانة المصرية أنغام، الذي أمر فرقتها بالنزول من الخشبة.

“تلقيت عرضا لإحياء حفل فني بمصر، من قبل شركة سعودية، والتي طلبت كذلك مشاركة الفنانة أنغام، وبينما كنت في غرفة الماكياج أستعد لصعود الخشبة وفرقتي الموسيقية بانتظاري، طلب محمد سليمان من العازفين مغادرة المنصة حتى يفتحوا المجال أمام أعضاء فرقته لتؤدي ابنته، التي كانت في بداية مسارها الفني أولى فقرات الحفل”، تحكي الوعد، مشيرة إلى أنها شعرت بتوتر وقلق شديدين.

“تدخل متعهد الحفلات من أجل تهدئتي، كما أن الجمهور فاجأني بالتصفيق لي مدة طويلة، خاصة أنه عاين الطريقة التي تعامل بها محمد سليمان مع أعضاء فرقتها”، تقول الوعد، مضيفة “تعاطف معي الجمهور المصري، الذي ساندني كثيرا، والذي أكن له كل التقدير والاحترام”.

