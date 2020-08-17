أول فندق للحيوانات في تونس

تمثل العناية بالحيوانات الأليفة خلال السفر معضلة حقيقية لدى محبي ومربي القطط والكلاب وغيرهما في تونس، لكن يبدو أنه أصبح بإمكانهم وضع حيواناتهم في مكان آمن عند غيابهم بعد افتتاح أول فندق للحيوانات المنزلية منذ أيام. وبات بإمكان مربي الحيوانات السفر والتنقل دون القلق حول مصيرها، فبإمكانها قضاء عطلة في فندق مخصص لها، حيث تجد غرفا مهيأة وحديقة صغيرة مع ضمان الرعاية البيطرية والأكل المناسب وحتى الألعاب. وهذه هي التجربة الأولى من نوعها في تونس حيث ارتفع في السنوات الأخيرة الاهتمام بتربية الكلاب والقطط خاصة في صفوف الشباب.

سمكتان تستعيدان حريتهما بعد احتجازهما

استعادت سمكتان ضخمتان حريتهما نسبيا بعد إطلاق سراحهما بعد 9 سنوات من الاحتجاز في مسابح الصين في ظروف غير مواتية. وفي خطوة تبشر بانتهاء المأساة، التي عاشتها اثنتان من الحيتان لمدة 9 سنوات ضمن مسابح في الصين، أُطلق سراح ليتل غراي، وليتل وايت في مياه أيسلندا. وتم صيد السمكتين من قبل مركز أبحاث الحيتان الروسي سنة 2011، ثم جرى نقلهما لاحقا إلى حديقة مائية في الصين. وذكر موقع “بي بي سي” البريطاني، أن السمكتين موجودتان الآن في مسبح رعاية في أيسلندا وتحتاجان إلى بعض الوقت للتأقلم مع المياه الجديدة، قبل إطلاقهما في محمية أكبر في خليج كليتسفيك قبالة الساحل الجنوبي للبلاد.

رسام عصر النهضة خدع الجميع

يبدو أن رسام عصر النهضة الشهير رفائيل لم يكن يحب شكل أنفه، فاستبدله بنسخة أفضل في لوحته الذاتية. هذا ما توصل إليه علماء في جامعة روما، إذ وضعوا تركيبا ثلاثي الأبعاد لوجه الرسام الإيطالي معتمدين على قناع من الجبس لجمجمته أُعد سنة 1833. وفي ذلك العام، تم لآخر مرة استخراج الرفات، التي يعتقد أنها رفات رفائيل، الذي بجله معاصروه لأنه يسعى للكمال في كل أعماله. وقال ماتيا فالكوني، أستاذ الأحياء الجزيئية بالجامعة “جعل أنفه يبدو في شكل أفضل. أنفه كان أكبر بعض الشيء”. وتوفي رفائيل في روما سنة 1520 عن 37 عاما، بعد إصابته بالتهاب في الرئة على الأرجح، ودفن في البانثيون في روما.