بوليساريو زورت تاريخ بصير

مذكرات أقدم المفقودين ( الحلقة السادسة)

الحديث عن الفقيد سيدي محمد بصير يجرنا لاستحضار حقبة أساسية في تاريخ مواجهة الاستعمار الإسباني في أقاليمنا الصحراوية. الفقيد الذي مازال مصيره مجهولا إلى حد كتابة هذه السطور، هو صحراوي مغربي من مواليد منطقة بني عياط بإقليم ازيلال، رأى النور في الزاوية البصيرية منبع العلم و التصوف المرتبط بالإسلام الوسطي المعتدل.

في هذا الحوار مع ابن أخيه الدكتور عبد المغيث بصير، عضو المجلس الأكاديمي لمؤسسة محمد بصير للأبحاث والدراسات والإعلام، سنحاول اكتشاف مسار حياة الفقيد قبل أن يختفي عن الأنظار.

أجرى الحوار: عبد الله الكوزي

الانفصاليون لم يسألوا عن اختفائه ولم يطالبوا به خلال تبادل الأسرى

> ماهي رسالتكم اليوم للجانب الإسباني بهذا الخصوص؟

> قبل أن أجيبك، أحب أن أقول إن الدولة الإسبانية أصبحت تتجاوب مع الأسرة بواسطة مجموعة العمل الأممية للاختفاءات القسرية بشكل سلس في الموضوع، والذي نحب التأكيد عليه أن التواصل الودي سيستمر مع الدولة الإسبانية إلى أن تكشف عن مصير المجاهد المغربي والمقاوم الوطني سيدي محمد بصير وتطلع الأسرة البصيرية على قبره ورفاته، ليدفن مع والديه وإخوانه، جنبا إلى جنب في مقبرة الزاوية البصيرية بزاوية سيدي إبراهيم البصير ببني عياط بإقليم أزيلال.

> وأنتم تتكلمون عن المجاهد بصيري وحركته السرية لمقاومة الاستعمار الاسباني، لاحظنا بأنه لم ينسق مع السلطات المغربية.

> ينبغي أن لاننسى دائما بأن المجاهد بصيري، هو ابن زاوية صوفية كما مر معنا، وأن التعليم الذي تلقاه بزاوية والده الشيخ سيدي إبراهيم البصير ببني عياط بأزيلال، أو بجامعة ابن يوسف بمراكش أو جامعة الأزهر بمصر، هو تعليم إسلامي صرف، والمعروف عن العلماء العاملين ذوي المشرب الصوفي، أنهم عندما يلاحظون التكالب الأجنبي النصراني على دولة الإسلام والمسلمين ولا من يصده ويرده، فإنهم يبادرون بأنفسهم، انطلاقا مما توفر لديهم من إمكانيات ذاتية فيصدون العدوان ويذودون عن بيضة وحوزة الإسلام، وهذا كثير شهير تواترت روايته في التاريخ الإسلامي عموما والتاريخ المغربي خصوصا.

> بوليساريو تتبنى المجاهد بصيري زعيما روحيا للانفصال عن الوطن، كيف تفسرون ذلك ؟

> لو كان قائد انتفاضة الصحراء المغربية انفصاليا كما يدعي الانفصاليون، ألم يكن من العقل والحكمة والمنطق أن تضع دولة الاستعمار الإسباني يدها في يده، وتدعمه بكل وسائل الدعم لأنه سيخدم مصالحها في النهاية؟، لماذا اعتقلته وحققت معه وعذبته وسجنته وأخفته؟ ثم إذا كان هو الزعيم الروحي للبوليساريو الذي أوحى لهم بالانفصال، لماذا لم يتم تسجيل ولو محاولة واحدة من قبلهم لمطالبة الدولة الإسبانية بالكشف عن مصيره؟ لماذا لم تطالب به بوليساريو يوم قامت بتبادل الأسرى مع الدولة الإسبانية بمنطقة المحبس سنة 1975 ، وقد كان الأمر مواتيا؟ وفي هذا المقام سأذكر لك حادثة واقعية للتاريخ، فقد حدثنا أكثر من واحد من الصحراويين، أنه بعد عملية تبادل الأسرى هذه، التي لم يحضرها كبار أهل البصير بمخيمات تندوف، حيث كان الشريف موسى البصير في مهمة، – وهو من يشهد له الجميع بحبه الكبير للمجاهد بصيري- وعندما عاد إلى المخيمات وجد عملية تبادل الأسرى تمت دون السؤال عن مصير القائد الكبير المجاهد سيدي محمد بصير، فانتفض في وجه الولي مصطفى السيد، وكاد أن يضربه، لولا تدخل بعض الحاضرين. وهذه قصة واقعية مشهورة متواترة لايستطيع أحد أن ينكرها.

> ذكرتم بأن بوليساريو زورت تاريخ المجاهد بصيري هل يمكنكم إعطاء أدلة على هذا؟

> عندما ننظر إلى تاريخ بصيري، نجده قد تعرض للسطو والتزوير من قبل بوليساريو، ونبعتهم في ذلك كل الجهات المعادية للوحدة الترابية للمملكة المغربية وكل الذين لهم مصلحة في ذلك، وجدناهم جعلوا من تاريخه بداية للتخطيط لتفعيل مشروعهم المزعوم لتشكيل دولتهم المزعومة، واستغلوا في ذلك سكوت عائلته وأقرب الناس إليه، الذين لم يكن مسموحا لهم بالكلام في الموضوع، نظرا لسنوات الرصاص ومنع الحريات التي كان يعيش تحتها المغاربة في ذلك الوقت. هذا من جهة ومن جهة أخرى فقد بادر إخوانه عدة مرات لكشف حقيقة أخيهم وتقديم وثائقه وأرشيفه أمام الرأي العام، وقوبلوا بالمنع والتحقيق والسجن..