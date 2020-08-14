محاولة اختطاف على متن حافلة بالبيضاء

أطاحت المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن البيضاء، زوال اليوم (الجمعة)، بجانح يبلغ من العمر 27 سنة، متورط في الهجوم على حافلتين ومحاولة القيام بعملية اختطاف شابة.

وحسب مصادر “الصباح”، كشفت المعلومات الأولية للبحث أن الموقوف من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب عمليتي سرقة تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض على متن حافلتين للنقل العمومي، إحداهما مقرونة بمحاولة اختطاف الضحية.

وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني، الواقعتين الخطيرتين، إذ أفادت في بلاغ لها، أن مصالح الأمن الوطني كانت قد توصلت صباح اليوم الجمعة، بإشعار حول قيام المشتبه فيه بارتكاب محاولة لاختطاف إحدى الضحايا تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض من على متن حافلة للنقل الحضري بمنطقة الحي الحسني، قبل أن يعرض سائق الحافلة نفسه للتهديد، حيث تم تكثيف العمليات الأمنية الميدانية التي مكنت على الفور من تحديد هويته وتوقيفه وبحوزته السلاح الأبيض المستعمل في هذا الاعتداء.

وأضاف المصدر ذاته، أن الأبحاث والتحريات التي باشرتها مصالح الأمن الوطني أظهرت أن المشتبه فيه نفسه متورط أيضا في ارتكاب عملية سرقة مماثلة على متن حافلة أخرى للنقل الحضري بمنطقة بنمسيك، مكنته من الاستيلاء على هاتف نقال تم حجزه بحوزته لحظة توقيفه.

وتقرر الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة، لتحديد باقي الظروف والملابسات المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

محمد بها