التقدم والاشتراكية يلتمس التحكيم الملكي لتصحيح تعينات “الكهرباء”

تقدم قادة التقدم والاشتراكية، بطلب التحكيم الملكي قصد تصحيح عملية التعيينات التي أقدم عليها كل من الحبيب المالكي، القيادي في الاتحاد الاشتراكي، رئيس مجلس النواب، وحكيم بنشماش، القيادي في الأصالة والمعاصرة، رئيس مجلس المستشارين، اللذين فضلا اعتماد الولاءات الحزبية في التعيين على حساب الكفاءة المهنية التي تتطلبها العضوية بهيأة ضبط الكهرباء وفض النزاعات .

ووصف قادة التقدم والاشتراكية هذه التعيينات التي صدرت في الجريدة الرسمية، بمثابة فضيحة سياسية وخرق قانوني، لأنها اعتمدت على معيار الولاء الشخصي، وليس التعيين المؤسساتي.

ويحصل الأعضاء على تعويض شهري خام بقيمة62 ألف و 610درهم وتعويض عن كل اجتماع ب5714.23 درهم و 700درهم للتنقل اليومي، وألفين درهم للتنقل في مأموريات بالخارج .

أحمد الأرقام