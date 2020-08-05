الرصد الوبائي ليوم الأربعاء … 1283 إصابة جديدة
النقاط الرئيسية في تصريح وزارة الصحة العامة بوزارة الصحة، اليوم الاربعاء:
– تسجيل 1283 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و365 حالة شفاء، و18 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.
– العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بلغ 28 ألفا و 500 حالة.
– مجموع حالات الشفاء التام ارتفع إلى 19 ألف و 991 حالة.
– ارتفع عدد الوفيات إلى 435 حالة بمعدل إماتة ناهز 1,6 في المائة.
– توزيع الحالات حسب الجهات:
فاس مكناس 201
طنجة تطوان الحسيمة 322
الدار البيضاء سطات 249
الرباط سلا القنيطرة 136
مراكش أسفي 296
درعة تافيلالت 10
بني ملال خنيفرة 22
الشرق 13
الداخلة وادي الذهب 3
سوس ماسة 5
العيون الساقية الحمراء 26
كلميم واد نون 0
– وزارة الصحة تؤكد على ضرورة احترام كافة وسائل الحماية (التباعد البدني، وارتداء الكمامات، والمواظبة على غسل اليدين)
– ضرورة استعمال تطبيق “وقايتنا” مع تشغيل تقنية البلوتوت بصفة مستمرة لتمكين الوزارة من تتبع المخالطين.
– لتجنب عدوى مرض “كوفيد 19” بأماكن العمل: يجب الالتزام بالاجراءات الاحترازية، خاصة استعمال الأقنعة الواقية بصفة مستمرة خلال ساعات العمل، وغسل اليدين بشكل منتظم من قبل المستخدمين والزبناء،
– التأكد من نظافة أماكن العمل مع احترام إجراءات التطهير، واحترام المسافة الآمنة بين العمال والحرص على التباعد الجسدي في أماكن العمل، والحرص على التهوية الطبيعية لأماكن العمل.
– ضرورة حرص المشغلين على إعلام وتحسيس الأجراء حول المخاطر المرتبطة بهذا الفيروس، ووسائل الحماية المعتمدة، وتأهيل المرافق الصحية في مكان العمل.
– الحرص على عدم الالتحاق بالعمل في حالة ظهور أعراض تنفسية كالحمى والسعال والعطاس قبل التأكد من تشخيص الحالة وعدم ارتباطها بالفيروس المستجد طبقا للإجراءات الجاري بها العمل.