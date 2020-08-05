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أخبار 24/24

الرصد الوبائي ليوم الأربعاء … 1283 إصابة جديدة

منذ 9 ثواني
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النقاط الرئيسية في تصريح وزارة الصحة العامة بوزارة الصحة، اليوم الاربعاء:

– تسجيل 1283 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و365 حالة شفاء، و18 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

– العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بلغ 28 ألفا و 500 حالة.

– مجموع حالات الشفاء التام ارتفع إلى 19 ألف و 991 حالة.

– ارتفع عدد الوفيات إلى 435 حالة بمعدل إماتة ناهز 1,6 في المائة.

– توزيع الحالات حسب الجهات:

فاس مكناس 201
طنجة تطوان الحسيمة 322
الدار البيضاء سطات 249
الرباط سلا القنيطرة 136
مراكش أسفي 296
درعة تافيلالت 10
بني ملال خنيفرة 22
الشرق 13
الداخلة وادي الذهب 3
سوس ماسة 5
العيون الساقية الحمراء 26
كلميم واد نون 0

– وزارة الصحة تؤكد على ضرورة احترام كافة وسائل الحماية (التباعد البدني، وارتداء الكمامات، والمواظبة على غسل اليدين)

– ضرورة استعمال تطبيق “وقايتنا” مع تشغيل تقنية البلوتوت بصفة مستمرة لتمكين الوزارة من تتبع المخالطين.

– لتجنب عدوى مرض “كوفيد 19” بأماكن العمل: يجب الالتزام بالاجراءات الاحترازية، خاصة استعمال الأقنعة الواقية بصفة مستمرة خلال ساعات العمل، وغسل اليدين بشكل منتظم من قبل المستخدمين والزبناء،

– التأكد من نظافة أماكن العمل مع احترام إجراءات التطهير، واحترام المسافة الآمنة بين العمال والحرص على التباعد الجسدي في أماكن العمل، والحرص على التهوية الطبيعية لأماكن العمل.

– ضرورة حرص المشغلين على إعلام وتحسيس الأجراء حول المخاطر المرتبطة بهذا الفيروس، ووسائل الحماية المعتمدة، وتأهيل المرافق الصحية في مكان العمل.

– الحرص على عدم الالتحاق بالعمل في حالة ظهور أعراض تنفسية كالحمى والسعال والعطاس قبل التأكد من تشخيص الحالة وعدم ارتباطها بالفيروس المستجد طبقا للإجراءات الجاري بها العمل.

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