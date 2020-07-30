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وطنية

العصى لمن لا يرتدي الكمامة

منذ ساعة واحدة
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لم يجد قائد مركز رأس العين براب اقليم سطات حرجا في تطبيق “شرع اليد”، وعنف زبناء مقهى بذريعة الحث على ارتداء الكمامة.
وتعرض رجل التعليم والناشط الحقوقي (ع. ش) ، لاعتداء هستيري من قبل رجل السلطنة المذكور  نقل على اثر الضحية الى الميتعجلات.
ووصف شهود عيان الاعتداء بانه لم يكن مبررا ، بالنظر الى (ع.ش) كان يضع كمامته، إذ ارجعت مصادر “الصباح” الاعتداء إلى تشنج في العلاقة بين  رجل السلطة والاستاذ  بسبب النشاط الحقوقي و الفني للضحية ، الذي اتضح انه أصبح   يسبب ازعاجا واحراجا للقائد المذكور في الاشهر الخيرة.
و أثارت الحادثة استياء عارما بين  السكان ، الذين وصفوا الاعتداء ب”الحكرة” و الشطط في استعمال السلطة ، كما تضامن عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي و الفنانيين مع الاستاذ (ش،ع) على اثر هذا الاعتداء الذي تعرض له.

ي.ق

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