العصى لمن لا يرتدي الكمامة

لم يجد قائد مركز رأس العين براب اقليم سطات حرجا في تطبيق “شرع اليد”، وعنف زبناء مقهى بذريعة الحث على ارتداء الكمامة.

وتعرض رجل التعليم والناشط الحقوقي (ع. ش) ، لاعتداء هستيري من قبل رجل السلطنة المذكور نقل على اثر الضحية الى الميتعجلات.

ووصف شهود عيان الاعتداء بانه لم يكن مبررا ، بالنظر الى (ع.ش) كان يضع كمامته، إذ ارجعت مصادر “الصباح” الاعتداء إلى تشنج في العلاقة بين رجل السلطة والاستاذ بسبب النشاط الحقوقي و الفني للضحية ، الذي اتضح انه أصبح يسبب ازعاجا واحراجا للقائد المذكور في الاشهر الخيرة.

و أثارت الحادثة استياء عارما بين السكان ، الذين وصفوا الاعتداء ب”الحكرة” و الشطط في استعمال السلطة ، كما تضامن عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي و الفنانيين مع الاستاذ (ش،ع) على اثر هذا الاعتداء الذي تعرض له.

ي.ق