عالقون ومقيمون مغاربة في لبنان يطالبون برحلات استثنائية

طالبت مجموعة من المغاربة المقيمين في لبنان، إضافة إلى العالقين، السلطات بتدبير رحلات استثنائية لإعادتهم إلى أرض الوطن، بعد أن تعذر عليهم الأمر بسبب عدم وجود رحلات مباشرة توفرها شركة الخطوط الملكية المغربية (رام)، المخول لها نقل الراغبين في العودة من بعض بلدان العالم.

وقام العالقون والمهاجرون المغاربة في لبنان، بالتواصل مع “رام” التي لم تكن لديها أي أجوبة عن تساؤلاتهم، كما تواصلوا مع السفارة المغربية في بيروت التي اقترحت عليهم السفر عن طريق تركيا، وهو الحل الذي اعتبروه “صعبا” و”مكلفا”، خاصة في ظل أوضاعهم الاقتصادية المتردية، بعد تضخم الليرة اللبنانية وارتفاع سعر الدولار، مثلما أكد عدد منهم في اتصال مع “الصباح”.

وأوضحت واحدة من المهاجرات المغربيات، خلال الاتصال نفسه، أن المبالغ التي سيكون عليهم أداءها من أجل التذاكر ومصاريف السفر، “خيالية” و”تعجيزية”، في ظل الانخفاض في سعر الليرة، علما أنهم يسافرون رفقة أبنائهم وسيكون عليهم قضاء 10 ساعات “إيسكال” في المطار قبل الرحلة، التي يحتمل إلغاؤها في أي لحظة.

واشتكت المغربيات المقيمات في لبنان بسبب صعوبة حصول أزواجهن اللبنانيين على تأشيرة لدخول المغرب، وهو ما يجعل أوضاعهن الأسرية غير مستقرة، لأنهن مضطرات إلى العودة إلى الوطن مع أبنائهن، دون أزواجهن، الذين رفض بعضهم الترخيص لهن بالسفر مع الأبناء، خوفا من عدم تمكنهم من رؤيتهم في حال عجزوا عن تدبير “الفيزا”، وهو المشكل الذي ينضاف إلى سلسلة المشاكل الأخرى المتعلقة بغلاء المعيشة في لبنان، وبعد أن أصبح يتعذر عليهم أداء واجبات الكراء والتمدرس ومصاريف المعيشة اليومية إثر انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية، مقابل الدولار الأمريكي والغلاء، الذي طال المستلزمات الضرورية للعيش، دون الحديث عن الانقطاع الدائم للكهرباء والماء.

وأكد المغاربة المقيمون في لبنان، أن الأوضاع بدأت تتدهور منذ بدء الثورة في لبنان، إذ فقد العديد منهم مناصب شغلهم، لتأتي أزمة “كورونا” وتقضي تماما على ما تبقى لهم من مدخرات، وهو ما أدخلهم في دوامة من المشاكل المادية والأمراض النفسية، ولم يكن أمامهم من أمل إلا انتظار فتح المطارات والحدود، من أجل العودة إلى بلادهم بشكل نهائي، قبل أن يصدموا بعدم إمكانية السفر من بيروت.

ودعا عدد من المقيمين والعالقين الحكومة إلى النظر بعين الرحمة إليهم، خاصة أنهم يواجهون ظروفا أمنية واقتصادية “خطيرة” و”استثنائية”، وأصبحوا عرضة ل”الجوع” والفقر والحرب، التي يتوقعون أن تندلع في أي لحظة وتزيد معاناتهم سوءا.

نورا الفواري