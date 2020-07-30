الحبس النافذ لدنيا بطمة في قضية حمزة مون بيبي

أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش حكما بالحبس النافذ بثمانية أشهر على دنيا بطمة، فيما بات يعرف بقضية حمزة مون بيبي.

وحكمت المحكمة نفسها على شقيقتها ابتسام بعام حبسا نافذا، وعام ونصف لعيشة عياش، فيما نالت صوفيا شاكيري 10 أشهر، مع غرامة 10 آلاف درهم لكل واحدة.

وتوبعت دنيا وشقيقتها بجنح المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام، وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته، وبث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة بالأشخاص بقصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك والتهديد.