السلطة القضائية… بناء الدولة الحديثة

رهان ملكي على سلطة قوية في خدمة المواطن والأمن الاجتماعي

لم ينته اهتمام الملك بالسلطة القضائية التي هو رئيسها الفعلي بتنزيلها على أرض الواقع، بعد دستور 2011، وتنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية، واستقلال النيابة العامة، بل استمر ذلك الاهتمام من خلال الحيز الذي تحتله في جميع الخطب الملكية التي يلقيها الملك محمد السادس، والتي هي بمثابة خارطة طريق لبناء الدولة الحديثة.

وأضحت الخطابات الملكية خاصة التي تصادف ذكرى عيد العرش أو ثورة الملك والشعب، بمثابة دروس تطبيقية من خلال ما تتضمنه من خارطة الطريق في شأن إصلاح العدالة بصفة عامة، والتي تدرجت عبر مراحل كان المفتاح الرئيس فيها هو جعل القضاء في خدمة المواطن، ضمانا للحقوق وصونا للحريات وخدمة الأمن الاجتماعي وحماية حقوق المتقاضين.

ومن بين الرسائل القوية في درب إصلاح منظومة العدالة والسلطة القضائية بشكل أخص على امتداد الواحد وعشرين سنة من حكم الملك محمد السادس، تحديات كبرى تواجه القضاء عبر العالم، في مقدمتها ضمان تفعيل استقلال السلطة القضائية في الممارسة والتطبيق، باعتبار أن مبدأ الاستقلال لم يشرع لفائدة القضاة، وإنما لصالح المتقاضين، و”أنه إذ يرتب حقا للمتقاضين، فلأنه يلقي واجبا على عاتق القاضي”، ثم تأتي مسألة حق المتقاضين في أن يحكم القاضي بكل استقلال وتجرد وحياد، وأن يجعل من القانون وحده مرجعا لقراراته، ومما يمليه عليه ضميره سندا لاقتناعاته.

واعتبر عمر ودرا، رئيس جمعية هيآت المحامين بالمغرب، أن الملك محمد السادس، أسس من خلال ما تضمنه دستور 2011، باستقلال السلطة القضائية عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، لمغرب قوي وحداثي يواكب التطورات التي يشهدها العالم، ويمنح الثقة في القضاء وفي العدالة بصفة عامة، لأن العدالة هي مرآة المجتمع، والتي من خلالها يمكن قياس مدى قوة المجتمع.

وأضاف رئيس الجمعية أن استقلال السلطة اكتمل باستقلال النيابة العامة عن وزارة العدل، التي دشن من خلالها لمرحلة جديدة في تدبير سلطة الاتهام، بوجود نيابة عامة مستقلة عن جميع التأثيرات السياسية والعقدية والمالية والاجتماعية، تضمن تحقيق الأمن القضائي للأفراد وتتمسك بسيادة القانون في الدفاع عن الحقوق والحريات الفردية والجماعية، وعن الأمن والنظام العامين، وتساهم في تخليق الحياة العامة.

كريمة مصلي