تنويع مصادر النمو الاقتصادي

إستراتيجيات قطاعية لتعزيز الاستقلالية تجاه التساقطات وجلب الاستثمار الخارجي

عرف المغرب، خلال 21 سنة من تولي الملك محمد السادس مقاليد الحكم، عددا من الأوراش الإصلاحية التي همت العديد من المجالات الاقتصادية والمالية، كان لها أثر واضح على أداء الاقتصاد الوطني، من أهمها مشاريع البنيات التحتية والإستراتيجيات القطاعية مثل مخطط المغرب الأخضر، و»أليوتيس»، و»رؤية 2020»، و»إمرجانس»، وإستراتيجية المغرب الرقمي 2013، التي انطلقت خلال 2009.

وتروم هذه الإستراتيجيات تنويع موارد الناتج الداخلي الإجمالي، والتقليص من تأثير التقلبات المناخية على الأداء الاقتصادي، من خلال تدعيم الناتج الداخلي غير الفلاحي.

“إمرجانس”

وقعت القطاعات الوزارية المعنية والاتحاد العام للمقاولات بالمغرب والمجموعة المهنية للبنوك بالمغرب، تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة في 13 فبراير 2009، على الميثاق الوطني للانبثاق الاقتصادي “إمرجانس”. ويتضمن الميثاق 111 إجراء تتوزع على مختلف القطاعات المستهدفة، إذ خصص للمهن العالمية للمغرب، الممثلة في صناعة السيارات، والأفشورينغ، وصناعة النسيج والجلد، والصناعات الغذائية، وصناعة الطيران، والإلكترونيك، ما يعادل 56 إجراء، و 48 تتعلق بتنافسية المقاولات، في حين أن الإجراءات المتبقية تتعلق بالحكامة وتنفيذ الإجراءات.

ويتمحور الميثاق حول ثلاثة أفكار أساسية، تتمثل في ضرورة تركيز مجهودات كل الأطراف، من أجل إنعاش النشاطات الصناعية، التي يتوفر المغرب بشأنها على امتيازات تنافسية واضحة ويمكن استغلالها، من خلال مخططات قطاعية مخصصة لكل نشاط على حدة. وتهم الفكرة الثانية المؤطرة للميثاق ضرورة معالجة النسيج المقاولاتي دون تمييز، من خلال أربعة أوراش أفقية محورية، ويتعلق الأمر بتدعيم تنافسية المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتحسين مناخ الأعمال، وورش مخصص للتكوين، وأخيرا مخطط تنمية المحطات الصناعية المندمجة.

ويروم المرتكز الثالث، الذي يقوم عليه الميثاق، إنشاء واعتماد تنظيم مؤسساتي يضمن التنفيذ الفعال للبرامج المتضمنة في الإستراتيجية الصناعية. خصص للميثاق، على المستوى التمويلي، 12.4 مليار درهم، 34 في المائة منها سيخصص للتكوين، و24 في المائة لتشجيع الاستثمارات، وسيعبأ الجزء الأكبر من هذه الموارد من ميزانية الدولة، كما التزم صندوق الحسن الثاني، خلال الفترة ما بين 2009 و 2012، بتوفير غلاف مالي يعادل مليار درهم. ويتوخى من الميثاق الوطني للإقلاع الاقتصادي تحقيق مجموعة من الأهداف في أفق 2015، من أهمها إحداث 220 ألف منصب شغل مباشر في القطاع الصناعي، ورفع حصة القطاع بما يناهز 50 مليار درهم إضافية في الناتج الداخلي الإجمالي، وزيادة في الصادرات بما يعادل 95 مليار درهم، وتشجيع استثمارات خاصة إضافية بما يناهز 50 مليار درهم.

“رؤية 2020”

قرر المغرب منذ 2001 جعل القطاع السياحي إحدى قاطرات التنمية، من خلال جلب الاستثمارات الخارجية، وتوفير العملات الصعبة، وخلق مناصب الشغل لامتصاص البطالة. واعتمد المغرب، خلال المناظرة الوطنية تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة، “رؤية ٢٠٠١”، التي حددت هدف جلب 10 ملايين سائح في أفق 2010.

لكن الأحداث والمتغيرات التي شهدها العالم، خلال فترة تنفيذ الإستراتيجية السياحية العشرية، شكلت معيقات أمام تنفيذ هذه الرؤية، رغم تسجيل بعض الإنجازات. ومن أجل تجاوز هذه المعيقات، أعد المغرب “رؤية 2020”. وتتمثل الخطوط الكبرى لهذه الإستراتيجية التي تهم الفترة الممتدة ما بين 2011 و2020، في إحداث ست وجهات سياحية جديدة، وإضافة 200 ألف سرير، وإحداث 470 ألف منصب شغل، وتوظيف 100 مليار درهم من الاستثمارات، ورفع العائدات السياحية مما يناهز 60 مليار درهم، حاليا، إلى 140 مليار درهم في أفق 2020، وجلب حوالي 20 مليونا من السياح، ما سيجعل المغرب، في حال التوفق في تحقيق هذه الأهداف، ضمن الوجهات السياحية العشرين الأولى في العالم.

الجيل الأخضر

تبنت وزارة الفلاحة والصيد البحري، بتعليمات من صاحب الجلالة، مخطط المغرب الأخضر، باعتباره إستراتيجية متكاملة ومندمجة لتنمية القطاع الفلاحي، إذ يهدف، بوجه خاص، إلى إعطاء القطاع الفلاحي ديناميكية متطورة متوازنة مع مراعاة الخصوصيات، وتثمين الإمكانات واستثمار هوامش التطور، ومواجهة الرهانات المعاصرة مع الحفاظ على التوازنات السوسيو اقتصادية، ومواكبة التحولات العميقة التي يعرفها قطاع الصناعات الغذائية على المستوى العالمي. وتتمحور هذه الإستراتيجية حول مقاربة شمولية وإدماجية لكل الفاعلين بمختلف توجهاتهم في القطاع الفلاحي.

وارتكزت الإستراتيجية على دعامتين أساسيتين تتمثلان في الفلاحة العصرية والفلاحة التضامنية. وتهدف دعامة الفلاحة العصرية إلى تنمية فلاحة متكاملة، تستجيب لمتطلبات السوق، من خلال انخراط القطاع الخاص في استثمارات جديدة ومنصفة، في حين تعتمد الفلاحة التضامنية مقاربة تهدف بالأساس إلى محاربة الفقر في العالم القروي، عن طريق تحسين دخل الفلاحين الصغار. ويرجى من هذا المخطط، عموما، المساهمة في نمو الاقتصاد المغربي، برفع الناتج الداخلي الإجمالي، وإحداث فرص الشغل، ومحاربة الفقر ودعم القدرة الشرائية للمستهلك المغربي وضمان الأمن الغذائي على المدى الطويل.

وقبل نهاية 2020، آخر سنة في عمر المخطط، أطلق المغرب رؤية جديدة أطلق عليها اسم “الجيل الأخضر”، وهي الإستراتيجية التي تروم تدعيم المكتسبات وتجاوز الاختلالات المسجلة في تنفيذ “المغرب الأخضر”.

“أليوتيس”

تتوخى إستراتيجية «أليوتيس» تثمين الموارد البحرية الهائلة للمغرب بكيفية مستدامة وزيادة الناتج الداخلي للقطاع بثلاثة أضعاف على الأقل، في أفق 2020، وجعل الصيد البحري محركا للتنمية الاقتصادية. وتراهن الإستراتيجية على رفع الناتج الداخلي الإجمالي للقطاع إلى 18.3 مليار درهم في أفق 2020، وتوفير مناصب الشغل لتصل إلى 115 ألف منصب شغل وعدد مناصب الشغل غير المباشرة إلى أكثر من 510 آلاف منصب شغل، وتطوير الإنتاج البحري من مليون و35 ألف طن ليصل إلى مليون و660 ألف طن. وتسعى الإستراتيجية، أيضا، إلى تحسين الاستهلاك الفردي للأسماك ليصبح 16 كيلوغراما للفرد في السنة، إذ يتراوح مستوى الاستهلاك الحالي مابين 10 و12 كيلوغراما.

عبد الواحد كنفاوي